Емельяненко снова устал и хочет драться против Шлеменко

Александр Емельяненко уже не знает как себя пропиарить и вернуть интерес к своей персоне. В этот раз досталось Александру Шлеменко:

«Мне хочется обратиться к Шлеменко. Бойцу невидимого фронта, заложнику общественного мнения. Ты очень часто переобуваешься, мы с тобой даже как-то созванивались, говорили. У тебя есть мой номер телефона, все решилось, а теперь ты снова начинаешь какие-то выпады в мой адрес. Я тебе предлагаю: вот сейчас будет у тебя пауза, давай по правилам бокса выскочим. Я не буду тебя бороть. Я борец, не боксер, всю жизнь занимался дзюдо и самбо. Боксировать особо не умею».

Мда… Шлеменко выступает за здоровый образ жизни, получается, что таким образом он сделал выпад в сторону АЕ? Или нет? Емельяненко ничего не объяснил. Особенно смешно звучит его фраза про борца, посмотрев его бои понимаешь, что назвать себя борцом — довольно опрометчиво. Несмотря на разницу в весе у Александра Емельяненко нет никаких шансов в гипотетическом поединке против Александра Шлеменко. Кстати, такое противостояние не состоится:

«Я не привык за счет кого-то улетать в космос. Брать грех на душу – это не мое», - заявил Шлеменко.

В общем, Александр Емельяненко, а может кто-то из его окружения, снова не попали в точку. Такой бой никому не интересен и ждать его не стоит.