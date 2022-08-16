Эдвардс планирует реваншировать Усмана в главном поединке UFC 278

Первый поединок между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом состоялся семь лет назад. Разумеется, Эдвардс проиграл в борьбе, Усман доминировал весь бой и победил единогласным судейским решением. Сейчас претендент на титул в полусреднем весе утверждает, что провел большую работу над ошибками:

«За семь лет, которые прошли с момента нашего первого боя, я проделал колоссальную работу над ошибками и улучшил свою борьбу. Я стал намного сильнее психологически, и благодаря этому не проигрывал все эти годы.

Камару очень крутой боец. Но я всегда знал, что рано или поздно мы снова встретимся с ним в октагоне, нужно просто продолжать работать, побеждать и ждать. Могу сказать лишь одно, что результат этого боя будет другим и он всех удивит».

Леон Эдвардс идет на серии из девяти побед подряд, победив всех топов, но до уровня Камару Усмана ему очень далеко. В этом бою ничего не изменится и чемпион снова защитит свой титул, но определенная интрига присутствует. Реванш — это всегда интересно.