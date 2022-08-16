Друг Хабиба снова в деле. Что ждать от возвращения Люка Рокхолда?

Люк Рокхолд не дрался три года. Несколько раз его поединки срывались, но матчмейкеры UFC смогли найти ему соперника. Пауло Коста — бразильский борец, обладающий нокаутирующей мощью, который идет на серии из двух поражений подряд. Их поединок состоится 21 августа.

Американец соскучился по боям и планирует вернуться с победой:

«Я рад, что могу вернуться в UFC. Коста — неплохой соперник, но ему меня не остановить. Его борьба мне не страшна, я работаю с гораздо более серьезными парнями. Мы оба проиграли два последних боя, но один из нас потерпит третье поражение и это точно буду не я. Придется нокаутировать этого чувака, а потом я подерусь за титул!»

Не будем забывать, что на стороне Рокхолда огромный опыт, которого нет у Коста, а еще огромная армия фанатов и она придет его поддержать. В этом бою будет нокаут и его исполнит именно Люк Рокхолд.

социальная сеть Люка Рокхолда

Пауло Коста в последнем поединке уступил Марвину Веттори единогласным судейским решением. На его счету тринадцать побед и два поражения.

Люк Рокхолд в последнем бою был нокаутирован Яном Блаховичем во втором раунде. В его статистике шестнадцать побед и пять поражений.