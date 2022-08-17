Круз пережил тяжелый нокаут и дал первый комментарий

Представитель легчайшей весовой категории UFC Доминик Круз пропустил хай-кик от Марлона Веры, оказавшись в глубоком нокауте. Спустя несколько дней он прокомментировал свое поражение:

«Я благодарен всем вам. Людям, которые пришли поддержать меня в субботу. Спасибо за вашу любовь и поддержку! Мое тело прекрасно себя чувствует, с моим здоровьем все в порядке. Увидимся со всеми в следующий раз, в сентябре. Кто-то говорил, что мне пора уходить из спорта, но я не хочу уйти с поражением, у меня еще есть силы и я планирую биться, не просто драться, а именно побеждать. Сейчас я возьму небольшую паузу, отдохну, а потом вернусь в зал, начну тренироваться и буду готовиться к новым боя и вызовам». UFC

Пока непонятно, что ждет «Доминатора» в будущем. Он прервал свою победную серию и о титульном поединке нет никакой речи, но он остается топовым бойцом и в UFC будут продолжать делать на него определенную ставку, а еще он продолжит комментировать бои, мы услышим его на турнире UFC 279 в сентябре.