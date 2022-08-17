Усман - Эдвардс, Двалишвили - Альдо. Где смотреть турнир UFC 278

Реванш в главном бою

Первый поединок между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом состоялся семь лет назад. Разумеется, Эдвардс проиграл в борьбе, Усман доминировал весь бой и победил единогласным судейским решением. Сейчас нас ждет повторение этого противостояния, которое обладает довольно серьезной интригой.

Двалишвили против Альдо

Оба бойца очень любят поговорить, но на UFC 278 они будут драться. Для спорстмена из Грузии это будет самым серьезным вызовом в его карьере.

UFC

Романов против Тыбуры

В рамках UFC 278 молдавский тяжеловес Сергей Романов сразится с поляком Марчином Тыбурой.

Вестник ММА

Где смотреть турнир UFC 278

Турнир стартует 21 августа в 01:00 по Москве. Основной кард начнется в районе 03:00 по московскому времени, а главный бой около 07.00.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира UFC 278

Основной кард

Камару Усман – Леон Эдвардс;

Пауло Коста – Люк Рокхолд

;Жозе Альдо – Мераб Двалишвили;

Марчин Тыбура – Александр Романов;

Тайсон Педро – Гарри Хансакер.

Предварительные бои

Леонардо Сантос – Джаред Гордон;

Ву Янань – Люси Пудилова;

Шон Вудсон – Луис Салдана;

Миранда Мэверик – Шэнна Янг;