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Чимаев утверждает, что Усман завершит карьеру, испугавшись боя с ним

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев продолжает свои нападки на чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.
Чимаев утверждает, что Усман завершит карьеру, испугавшись боя с ним
17 августа 2022 15:11
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Хамзата Чимаева

Хамзат Чимаев продолжает находиться в прицеле всех журналистов, любое его высказывание не остается без внимания. Чеченский боец сосредоточен на предстоящем поединке с Нейтом Диазом, но продолжает думать о бое с Камару Усманом:

«Посмотрим, подерусь ли я с победителем боя Усман - Эдвардс. Если Камару победит, то я считаю, что он возьмет долгую паузу и будем отдыхать, просчитывая свои дальнейшие действия. Возможно, что он даже уйдет из спорта, завершив свою карьеру. Я считаю, что этот парень меня боится. Он всегда говорит, что, вероятно, закончит карьеру, готовя публику к такому шагу.

Я надеюсь, что Усман победит в этом бою, и я подерусь с ним. Но если он долго не будет биться, то Хорхе Масвидаль начал много болтать. Может быть, мне придется разбить его лицо, забрав временный титул».

После этого высказывания Хамзат Чимаев подвергся критике, впрочем, хейтеры сомневаются в каждом его слове и преследуют его в комментариях. Надо отдать ему должное, этот парень очень уверен в себе, верит своим словам, а это главное и является залогом победы.

БОЙ С ХОРХЕ МАСВИДАЛЕМ

Масвидаль — крутой боец, но сможет ли он справиться с Чимаевым? Очень сомнительно, с его-то борьбой. Да, он говорит, что подтянул ее, но до какого уровня? Результат такого боя почти очевиден.

БОЙ С КАМАРУ УСМАНОМ

Тут все намного сложнее. Понятно, что Чимаев не фаворит, но многие говорят, что у него напрочь отсутствуют шансы на победу — это не так.

источник: «Советский спорт»
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