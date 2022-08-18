Камару Усман назвал свой топ-бойцов ММА

Мнение чемпионов всегда интересно, особенно чемпионов уровня Камару Усмана. Стоит отметить, что «Нигерийский кошмар» назвал не только борцов, но и разбавил свой топ ударниками:

«С точки зрения навыков в бою, техничности, я бы выделил Андерсона Силву и Джона Джонса, а еще назвал бы Доминика Круза и Жоржа Сент-Пьера».

Давайте разбираться, в этом списке нет никого нового — абсолютно классический топ.

Андерсон Сильва

Легендарный боец, настоящий универсал и технарь, который не смог вовремя завершить свою карьеру и немного растерял свое наследие. Бразильский файтер осуществил десять защит титула чемпиона UFC в среднем весе.

Соцсеть Андерсона Силвы

Джон Джонс

Главный топ в рейтинге Камару Усмана. Его достижения невероятно сложно свести на нет, мы даже не будем пытаться, а о его бытовых конфликтах нет никакого смысла рассуждать. Джон Джонс провел восемь защит титула в полутяжелом весе и никогда не проигрывал, не считая странной дисквалификации.

Доминик Круз

Карьера этого бойца очень противоречива. Весь его путь состоит из множества травм, но именно он сыграл огромную роль в становлении легчайшего дивизиона UFC. Круз провел две защиты титула и отказался от пояса из-за постоянных травм, вернулся через несколько лет и снова его забрал, но потом потерял, став чередовать победы с поражениями.

UFC

Жорж Сент-Пьер

Легендарный канадский полусредневес, который провел 9 защит титула в полусреднем весе, а потом ушел в отставку и завершил свою карьеру.

UFC

А где Хабиб

Хейтеры обязательно зададут такой вопрос. Странно, что Камару Усман не упомянул его. Если быть объективным, то в этом топе он заслуживает быть на первом месте, не только в этом, но и в любом другом.