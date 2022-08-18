Вагабов ломает челюсть. Новый выпуск «Нашего Дела» появился в сети

Павел Шульский, непобедимый чемпион «Нашего дела», в очередной раз защищал пояс организации против профессионального спортсмена Вагаба Вагабова. Бой получился довольно равным. После первого раунда, несмотря на нокдаун, Шульский в своих лучших традициях шел вперед. В одном из разменов Павел сигнализировал рефери, что получил травму и не сможет продолжить бой. Вагабов победил техническим нокаутом, в связи с переломом челюсти Павла Шульского. Вагаб Вагабов – новый чемпион «Нашего дела» в супертяжелом весе.

Состав участников турнира

ЗулуЗиньо – Денис «Большой Папа» Вильданов

Сурен Петросян – Рабаданов Магомед-Салам

Антон «Харон» Шипачев – Адам Исмаилов

Хусейн Адамов – Андрей Авдеев

Павел Шульский – Вагаб Вагабов

Специальный звездный гость турнира – Николай Валуев! Он выступил в роли комментатора в двух главных поединка вечера.

Бой Зулу и «Большого папы» показал настоящее зрелище в октагоне «Нашего Дела». Полные 3 раунда зрители наблюдали за бескомпромиссным противостоянием супертяжеловесов, где общий вес бойцов достигает полутонны.

Уже в первом раунде «Большой Папа» отправил в нокдаун бразильца, но Зулу это не остановило. Маневренность Дениса Вильданова, несмотря на его габариты, поразила зрителей. Ввиду зрелищности поединка, где спортсмены входили в постоянный размен между собой, бой закончился ничьей.

Со-главный бой Хусейна Адамова и Андрея Авдеева также принес немало эмоций зрителям. Бойцы тяжелого дивизиона показали отличное начало. Бой начался с клинча, выглядев довольно равным, однако амплитудный бросок Хусейна, с последующим добиванием решили его исход.

Источник фото: «Наше дело»

Антон «Харон» Шипачев дрался против Адама Исмы. Адам согласился выйти на коротком уведомлении, ввиду дисквалификации бывшего соперника Антона – Ильяса Якубова. Разница в весе чувствовалась с самого начала боя. Шипачев начинал жесткие атаки, однако Адам достойно отвечал на все его выпады. Поединок завершился в пользу Адама Исмаилова.

Ссылка для просмотра – https://rutube.sport/video/shulskiy-vs-vagabov-superzaruba/