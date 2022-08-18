Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вагабов ломает челюсть. Новый выпуск «Нашего Дела» появился в сети

17 июня в прямом эфире на Winline состоялось крупное событие «Нашего дела». В октагоне сошлись одни из сильнейших бойцов из мира поп-ММА.
Вагабов ломает челюсть. Новый выпуск «Нашего Дела» появился в сети
18 августа 2022 19:35
автор: Антон Купреченков
автор фото: «Наше дело»

Павел Шульский, непобедимый чемпион «Нашего дела», в очередной раз защищал пояс организации против профессионального спортсмена Вагаба Вагабова. Бой получился довольно равным. После первого раунда, несмотря на нокдаун, Шульский в своих лучших традициях шел вперед. В одном из разменов Павел сигнализировал рефери, что получил травму и не сможет продолжить бой. Вагабов победил техническим нокаутом, в связи с переломом челюсти Павла Шульского. Вагаб Вагабов – новый чемпион «Нашего дела» в супертяжелом весе.

Состав участников турнира

ЗулуЗиньо – Денис «Большой Папа» Вильданов

Сурен Петросян Рабаданов Магомед-Салам

Антон «Харон» Шипачев Адам Исмаилов

Хусейн Адамов Андрей Авдеев

Павел Шульский Вагаб Вагабов

Специальный звездный гость турнира Николай Валуев! Он выступил в роли комментатора в двух главных поединка вечера.

Бой Зулу и «Большого папы» показал настоящее зрелище в октагоне «Нашего Дела». Полные 3 раунда зрители наблюдали за бескомпромиссным противостоянием супертяжеловесов, где общий вес бойцов достигает полутонны.

Уже в первом раунде «Большой Папа» отправил в нокдаун бразильца, но Зулу это не остановило. Маневренность Дениса Вильданова, несмотря на его габариты, поразила зрителей. Ввиду зрелищности поединка, где спортсмены входили в постоянный размен между собой, бой закончился ничьей.

Со-главный бой Хусейна Адамова и Андрея Авдеева также принес немало эмоций зрителям. Бойцы тяжелого дивизиона показали отличное начало. Бой начался с клинча, выглядев довольно равным, однако амплитудный бросок Хусейна, с последующим добиванием решили его исход.

Источник фото: «Наше дело»

Антон «Харон» Шипачев дрался против Адама Исмы. Адам согласился выйти на коротком уведомлении, ввиду дисквалификации бывшего соперника Антона – Ильяса Якубова. Разница в весе чувствовалась с самого начала боя. Шипачев начинал жесткие атаки, однако Адам достойно отвечал на все его выпады. Поединок завершился в пользу Адама Исмаилова.

Ссылка для просмотра – https://rutube.sport/video/shulskiy-vs-vagabov-superzaruba/

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Вагабов ломает челюсть. Новый выпуск «Нашего Дела» появился в сети
Вагабов ломает челюсть. Новый выпуск «Нашего Дела» появился в сети
17 июня в прямом эфире на Winline состоялось крупное событие «Нашего дела». В октагоне сошлись одни из сильнейших бойцов из мира поп-ММА.
18.08.2022 19:35
ММА
автор: Антон Купреченков
Камару Усман назвал свой топ-бойцов ММА
Камару Усман назвал свой топ-бойцов ММА
Доминирующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман составил свой топ-бойцов вне зависимости от весовых категорий.
18.08.2022 08:25
ММА
автор: Антон Купреченков
Чимаев утверждает, что Усман завершит карьеру, испугавшись боя с ним
Чимаев утверждает, что Усман завершит карьеру, испугавшись боя с ним
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев продолжает свои нападки на чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.
17.08.2022 15:11
ММА
автор: Антон Купреченков
Усман - Эдвардс, Двалишвили - Альдо. Где смотреть турнир UFC 278
Усман - Эдвардс, Двалишвили - Альдо. Где смотреть турнир UFC 278
21 августа в США пройдет UFC 278, в главном поединке вечера Камару Усман проведет реванш с Леоном Эдвардосом.
17.08.2022 09:19
ММА
автор: Антон Купреченков
Круз пережил тяжелый нокаут и дал первый комментарий
Круз пережил тяжелый нокаут и дал первый комментарий
Легендарный Доминик Круз прервал молчание после тяжелейшего нокаута в исполнении Марлона Веры.
17.08.2022 09:12
ММА
автор: Антон Купреченков
Друг Хабиба снова в деле. Что ждать от возвращения Люка Рокхолда?
Друг Хабиба снова в деле. Что ждать от возвращения Люка Рокхолда?
Средневес UFC Люк Рокхолд возвращается после трех лет простоя.
16.08.2022 09:25
ММА
автор: Антон Купреченков
Эдвардс планирует реваншировать Усмана в главном поединке UFC 278
Эдвардс планирует реваншировать Усмана в главном поединке UFC 278
21 августа в главном бою турнира UFC 278 состоится долгожданный реванш между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.
16.08.2022 08:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Емельяненко снова устал и хочет драться против Шлеменко
Емельяненко снова устал и хочет драться против Шлеменко
Российский тяжеловес Александр Емельяненко вызвал на бой средневеса Александра Шлеменко.
15.08.2022 09:59
ММА
автор: Антон Купреченков
Усик снова победит! Реванш года уже на этой неделе
Усик снова победит! Реванш года уже на этой неделе
20 августа в Саудовской Аравии состоится один из самых ожидаемых реваншей в истории бокса. Энтони Джошуа будет драться с Александром Усиком.
15.08.2022 08:59
ММА
автор: Антон Купреченков
Мурзаканов нокаутирует, а Круз нокаутирован. Результаты турнира UFC San Diego
Мурзаканов нокаутирует, а Круз нокаутирован. Результаты турнира UFC San Diego
В Сан-Диего состоялся очередной турнир UFC. В главном поединке вечера Марлон Вера нокаутировал Доминика Круза в четвертом раунде.
14.08.2022 11:01
ММА
автор: Антон Купреченков
Медведев остается номером один в мире, Вяхирева покоряет Норвегию. Новые приключения наших «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где наши спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Подался на берег турецкий! Как Дзюба нашел работу за границей
Артем Дзюба наконец-то определился, подписав контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», куда экс-зенитовец перебрался на правах свободного агента.
«Пишут, на мое место придет Измайлов? А я тут при чем?» Гендиректор «Спартака» — о возможных перестановках в клубе
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации в клубе-лидере РПЛ.
Никогда еще «красных дьяволов» не унижали таким коэффициентом! Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Эта сладкая пытка теннисом! Как Россия в Париже впервые выиграла Кубок Дэвиса
Новая статья из цикла, посвященного 30-летию российского спорта. Сегодня вспоминаем триумф наших теннисистов, в невероятной борьбе завоевавших главный командный трофей в 2002 году.
Минимум пять матчей «Зенит» — «Спартак» за сезон! Кубок России получится уникальным
В прямом эфире «Матч ТВ» состоялась жеребьевка Кубка России для клубов РПЛ.
В «Торпедо» — перезагрузка. Спасет ли клуб Геркус? А Кержаков?
Вслед за «Уралом» на кадровые перемены решился еще один аутсайдер РПЛ - только в «Торпедо» одной тренерской отставкой не ограничились.
Уж осень близится, а клуба для Дзюбы все нет… Что происходит?
В ближайшие выходные состоится шестой тур РПЛ, то есть, позади останется пятая часть чемпионата. Тем удивительнее, что одна из главных звезд лиги Артем Дзюба по-прежнему без работы.
«Амкал» словил хайп! Как Кубок России стартовал с победы блогеров над профессионалами
В 1/256 финала Кубка страны любительский медиа-клуб победил команду Второй Лиги «Зоркий» в серии пенальти.
Крым, Fan ID, изоляция. С чем столкнется Алаев на посту руководителя главной футбольной лиги России
Александра Алаева избрали новым президентом РПЛ на безальтернативной основе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика