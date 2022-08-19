Люк Рокхолд раскритиковал финансовую политику руководства UFC

Люк Рокхолд использует кнут и пряник. Сначала он восхвалял президента UFC Дану Уайта, благодаря его за организацию поединка с Коста, а теперь решил выразить свое недовольство гонорарами в промоушене:

«Я не говорю ничего, что было бы неправдой! Все, что я говорю, оправдано и правдиво. Или вы думаете, что я боюсь потерять свое место? Отвалите! Мне нечего терять! Мне не нужен этот бизнес, я просто люблю драться и хочу померяться силами с лучшими бойцами UFC. Промоушен растет с огромной скоростью, но они внедряют какие-то абсолютно дурацкие бонусы — пять тысяч долларов здесь, пять тысяч долларов там. Может надо сделать пятьдесят тысяч? Мы застряли в этих цифрах на долгие годы и это совсем не здорово. Нынешнее руководство UFC позволяет Уайту подавлять всю спортивную составляющую и шоу. О здоровье бойцов нужно заботиться, о моем никто не позаботился. Я не боюсь об этом всем говорить. У UFC есть определенные рычаги давления, но все это мешает нормальному развитию бойцов. Медицина — отдельная тема. Страхование должно быть круглогодичным, а не только распространяться на некоторые ситуации в клетке. Все это нужно менять!»

Похоже, что Люк Рокхолд не изменился. На пресс-конференции у него звонил телефон, а отвечая на вопросы, он забывал говорить в микрофон. Поединок против Паоло Коста может стать для него последним в UFC, поэтому нужно побеждать и делать это максимально уверенно.