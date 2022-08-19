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Люк Рокхолд раскритиковал финансовую политику руководства UFC

Средневес UFC Люк Рокхолд, которому на этих выходных предстоит поединок против Пауло Коста, выразил свое недовольство Даной Уайтом.
Люк Рокхолд раскритиковал финансовую политику руководства UFC
19 августа 2022 09:05
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Рокхолда

Люк Рокхолд использует кнут и пряник. Сначала он восхвалял президента UFC Дану Уайта, благодаря его за организацию поединка с Коста, а теперь решил выразить свое недовольство гонорарами в промоушене:

«Я не говорю ничего, что было бы неправдой! Все, что я говорю, оправдано и правдиво. Или вы думаете, что я боюсь потерять свое место? Отвалите! Мне нечего терять! Мне не нужен этот бизнес, я просто люблю драться и хочу померяться силами с лучшими бойцами UFC. Промоушен растет с огромной скоростью, но они внедряют какие-то абсолютно дурацкие бонусы — пять тысяч долларов здесь, пять тысяч долларов там. Может надо сделать пятьдесят тысяч? Мы застряли в этих цифрах на долгие годы и это совсем не здорово. Нынешнее руководство UFC позволяет Уайту подавлять всю спортивную составляющую и шоу. О здоровье бойцов нужно заботиться, о моем никто не позаботился. Я не боюсь об этом всем говорить. У UFC есть определенные рычаги давления, но все это мешает нормальному развитию бойцов. Медицина — отдельная тема. Страхование должно быть круглогодичным, а не только распространяться на некоторые ситуации в клетке. Все это нужно менять!»

Похоже, что Люк Рокхолд не изменился. На пресс-конференции у него звонил телефон, а отвечая на вопросы, он забывал говорить в микрофон. Поединок против Паоло Коста может стать для него последним в UFC, поэтому нужно побеждать и делать это максимально уверенно.

источник: «Советский спорт»
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