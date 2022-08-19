«Запорожец» против британца, шейхи в шоке. Где смотреть поединок Усика и Джошуа

О предыстории поединка мы говорили неоднократно, победитель получит несколько поясов, но спортивного в этой истории осталось очень мало, или вообще не осталось…

Цирковое представление на дуэли взглядов

Если Энтони Джошуа пришел в нормальном спортивном наряде, то Александр Усик решил устроить представление. Он появился в образе «запорожского казака», что раньше за ним не замечалось. О исторических этнотипах этого явления мы рассуждать не станем. В российских социальных сетях его сравнили с Тарасом Бульбой, Богданом Хмельницким, Иваном Сирко и… Иваном Мазепой. Стоит отметить, что именно Мазепа собрал самое большое количество лайков, возможно, что у Усика даже появится новое прозвище. О наряде Александра Усика написали все мировые СМИ и отнюдь не спортивные. К сожалению, но данное противостояниек не имеет под собой никакой спортивной составляющей, а стало способом продвижения политической идеологии. Кстати, он еще и пел… Страшно представить, что Александра Усика «попросят исполнить» на пресс-конференции перед предстоящим поединком. Самый ожидаемый боксерский реванш года превратился в политический фарс и его автором является именно Александр Усик.

Где смотреть поединок Усика и Джошуа

Боксерский вечер начнется 20 августа в районе 18 часов по московскому времени. Главный бой ожидается в 23 часа по Москве. Прямой эфир будет доступен на стриминговых площадках DAZN и Sky Sports, а еще будет показан на официальном Youtube-канале Александра Усика, но вряд ли этот эфир окажется доступен для жителей России.