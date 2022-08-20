Досрочных финишей будет много. Прогноз на главные поединки UFC 278

УСМАН ПРОТИВ ЭДВАРДСА

Оба бойца идут на серьезных победных сериях, но слишком уж хорош чемпион. Сомнительно, что в этом бою мы будем наблюдать результат, который отличен от первого поединка. Да, Леон Эдвардс подтянул свою борьбу, но у Усмана она просто на ином уровне. Камару Усман одолеет Леона Эдвардса единогласным решением судей и вновь защитит титул UFC в полусредней весовой категории.

Фото: UFC

ДВАЛИШВИЛИ ПРОТИВ АЛЬДО

Бой имеет некоторую интригу. Мераб Двалишвили никогда не бился с бойцами уровня Жозе Альдо. Очевидно, что бразилец будет делать акцент на жесткую работу в стойке, которую не потянет грузинский боец, но Мераб Двалишвили будет навязывать борьбу. В этом поединке нас ожидает нокаут со стороны Альдо, либо победа Двалишвили судейским решением.

Фото: UFC

РОКХОЛД ПРОТИВ КОСТЫ

Оба бойца идут на серии из двух поражений кряду. Люк Рокхолд безусловный фаворит, но он не бился три года, если ему не удастся финишировать бразильца, то он, скорее всего, потерпит поражение.

РОМАНОВ ПРОТИВ ТЫБУРЫ

Бой точно не дойдет до судейского решения, нас ожидает ярчайшее противостояние двух тяжеловесов. Непобежденный молдавский боец Александр Романов будет драться с поляком Марчином Тыбурой. Сложно представить, что может угрожать Романову, наверное грэпплинг Тыбуры, но молдавского тяжеловеса будет довольно сложно перевести в партер. В этом бою техническим нокаутом победит Александр Романов.

Турнир UFC 278 стартует 21 августа в 01:00 по Москве. Основной кард начнется в районе 03:00 по московскому времени, а главный бой около 07.00.