Уайт ответил на критику Рокхолда. Экс-чемпион UFC на грани увольнения

Люк Рокхолд снова прошелся по финансовой политике UFC, высказался по поводу медицинских страховок и вообще нелестно отозвался о руководстве организации. Дана Уайт не мог не отреагировать на подобное поведение:

«Мы много лет работали над медициной и страховкой. Наши парни бьются, а мы полностью защищаем их здоровье. UFC полностью позаботилось о проблемах Люка Рокхолда, у него были такие травмы, что никакая страховка не покрыла бы и половины всего этого, но мы полностью решили все его проблемы, а сейчас организовали ему бой, который он долго просил.

Люк, чем ты сейчас можешь быть недоволен? Все, что сказал Рокхолд – абсолютная чушь! Каждый боец UFC получает самое лучшее в мире медицинское обслуживание. Невероятное здравоохранение. Мы даже не сшиваем людей с обычными врачами, а отправляем их к пластическим хирургам, покрывая все финансовые затраты».

Свой следующий поединок Люк Рокхолд проведет в рамках UFC 278, а его соперником станет Пауло Коста.