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Конец эпохи Усмана. Результаты турнира UFC 278

В США состоялся турнир UFC 278, в главном поединке вечера Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усмана и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.
Конец эпохи Усмана. Результаты турнира UFC 278
21 августа 2022 11:22
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Усман в нокауте

В главном бою вечера произошла сенсация. Никто не ожидал такого исхода поединка. Леон Эдвардс показал, что значит цель и желание. Он умудрился не уступать Камару Усману в борьбе, доминировать в стойке, используя свое преимущество в антропометрии. Развязка наступила в пятом раунде, Леон Эдвардс пробил хай-кик, отправив бывшего чемпиона в глубокий нокаут!

Источник фото: UFC

Поражение Рокхолда

Люк Рокхолд ничего не смог противопоставить Пауло Косте, уступив единогласным судейским решением, потерпев третье поражение подряд.

Источник фото: UFC

Победа Двалишвили

Мераб Двалишвили и Жозе Альдо устроили настоящую рубку, постоянно находясь в размене. Грузинский боец комбинировал борьбу с ударной техникой, а вот Альдо надеялся на нокаут. По истечении трех раундов Мераб Двалишвили одержал победу единогласным судейским решением.

Источник фото: UFC

Первое поражение Романова

Марчин Тыбура и Александр Романов показали довольно скучный бой, но польский спортсмен оказался опытнее и выносливее, победив раздельным решением судей.

Источник фото: UFC

Технические результаты UFC 278

Предварительный кард:

– Виктор Альтамирано победил Дэниела Да Силву техническим нокаутом в первом раунде;

Аори Кюиленг победил Джея Перрина единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Амир Альбази победил Франсиско Фигередо удушающим приёмом в первом раунде.

Эндж Луса победил ЭйДжея Флетчера единогласным решением судей (29-27, 29-28, 29-28);

Поединок между Шоном Вудсоном и Луисом Салданьей завершился ничьей (29-27, 27-29, 28-28);

Джэрад Гордон победил Леонардо Сантоса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Марчин Тыбура победил Александра Романова раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-28).

Основные бои:

Тайсон Педро победил Хэрри Хансакера техническим нокаутом в первом раунде;

Люси Пудилова победила Ву Янань техническим нокаутом во втором раунде;

Мераб Двалишвили победил Жозе Алдо единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Пауло Коста победил Люка Рокхолда единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усмана в пятом раунде.

источник: «Советский спорт»
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