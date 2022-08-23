Почему Магомед Анкалаев снова не будет драться за титул UFC в полутяжелом весе?

Президент UFC Дана Уайт анонсировал реванш между Гловером Тейшейрой и Иржи Прохазкой, а это значит, что россиянин снова остался без титульного шанса. Напомним, что Магомед Анкалаев одержал девять побед подряд и заслужил бой за титул UFC в полутяжелом весе. Более того, его прошедший поединок с Энтони Смитом официально был объявлен претендентским, но воз и ныне там. Есть информация, что россиянин проведет очередной претендентский поединок против бывшего чемпиона Яна Блаховича, а потом еще один… и еще! Почему руководство UFC занимает такую позицию? Вопросов слишком много.

Хватит уже этих русских. Версия №1

Подчеркнем, что Дана Уайт занимает максимально лояльную позицию, он даже близко не опустился до откровенной антироссийской политики PFL или Bellator, но создается впечатление, что президенту UFC не нужны «русские чемпионы» в каждой весовой категории. Возможно, что это не его личное мнение, а просто он боится определенного резонанса, но ситуация от этого не становится проще.

Источник фото: UFC

Не медийность Анкалаева. Версия №2

Возможно, что UFC не интересен чемпион, который редко дает интервью и мало общается с публикой. Магомед Анкалаев имеет в этом направлении серьезный пробел и Дана Уайт этим пользуется, ему нужен медийный обладатель пояса, а не боец из России, который дает интервью перед боем, а потом просто исчезает. Мы продолжаем следить за развитием событий, но создается впечатление, что следующий поединок для Магомеда Анкалаева точно не станет титульным.