Бойцы и футболисты провели открытую тренировку Insight Day

Все началось со звездной разминки: Карина Кросс и футболист ФК «Титан» Кирилл Бирюков показали футбольные упражнения, а Никита Серов устроил разминку для бодибилдеров, Саша Стоун и боец «Нашего дела» Алексей Леденев продемонстрировали как разминаются бойцы ММА. Победители забега получили призы от ФК «Титан» и Insight People.

Событие включало мастер-классы, разбитые по зонам:

– зона футбола, где футбольная команда видеоблогера и певицы Карины Кросс «Титан» сыграла против команды Rutube.

– зоны растяжки и танцев: фитнес-модель и блогер – Алена Доманская провела растяжку вместе с тикток-блогерами Валентиной Белоусовой, Анастасией Юрковой и Дарьей Стрижковой. Хореограф-постановщик, участник проектов «танцы на ТНТ» и «танцы со звездами» – Денис Любов дал уникальный мастер-класс по танцам.

– зона МК по самообороне/борьбе с бойцом промоушена «Наше дело» Эдуардом Кузьминовым, бойцом ММА Сашей Стоуном и путешественником со стажем, а также тренером по боксу Виталием Кадыровым.

«Все прошло очень активно. Я рад, что такое количество людей захотело провести этот день с нами. Мы постарались показать на самом деле действенные приемы. Надеюсь участникам понравился наш мастер-класс», – рассказал Саша Стоун.

«Считаю, то, что мы делаем – это очень важно. Я за спорт и за то, чтобы люди как можно больше интересовались этой темой. Я очень рад, потому что увидел искренний интерес у участников. Значит все не зря», – поделился своими впечатлениями Никита Серов.