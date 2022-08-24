«Алый зверь» против «Отморозка». Состав участников турнира TOP DOG: Prospect 6

«Отморозок» является одним из первопроходцев промоушена TOP DOG: свой первый поединок в организации он провёл на турнире TOP DOG FC 2, а также принял участие в самом первом турнире формата Prospect. Для «Алого зверя», находящегося на 5 позиции рейтинга средневесов TOP DOG, это будет дебютное выступление на турнирах формата Prospect. На счету Шахгериева 3 боя (2 победы - 1 поражение) на голых кулаках, у Пилипчука 3 боя на TOP DOG: Prospect (1 победа - 2 ничьи).

Стоит отметить противостояние двух титулованных боксеров: в главном карде турнира состоится бой между Вячеславом Мирзаевым и Иваном Абрамовым. Мирзаев был обладателем пояса WBC International Silver и чемпионом мира по версии UBO. Абрамов имеет звание мастера спорта международного класса по боксу. Он провёл по любительским правилам более 400 боёв, становился победителем первенства Европы Нас ожидает интригующее боксерское противостояние.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА TOP DOG: PROSPECT 6

Владимир Шелопугин - Теймур «Гази» Алиев

Павел Поздняков - Александр «Король Улиц» Абрамов

Андрей «Белый» Акимов - Владимир «Мономах» Бурмак

Рамазон «Рама» Алиматов - Максим «БугиМен» Счисленок

Руслан Алияров - Никита Севостьянов

Айрат Сибгатуллин - Иван «Мастак» Нушкин

Александр «Питбуль» Татарский - Владислав «Палач» Сурков

Константин «Destroyer» Чередниченко - Рафаэль «Buffalo» Абрахамьян

Иван «F1» Абрамов - Вячеслав Мирзаев

Магомедамин «Non stop» Пирбудаков - Валерий «Хитман» Шевырев

Никита Кузнецов - Николай «Ebosher» Терехов

Суламбек «Алый зверь» Шахгириев - Денис «Отморозок» Пилипчук

Все бои карда пройдут по правилам номерных турниров TOP DOG, но в 4-унцовых перчатках для ММА.