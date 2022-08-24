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Новый чемпион делится эмоциями после завоевания пояса UFC в полусреднем весе

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс прокомментировал свою победу над Камару Усманом.
Новый чемпион делится эмоциями после завоевания пояса UFC в полусреднем весе
24 августа 2022 09:30
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Леон Эдвардс продолжает находиться в заслуженной эйфории, никто не ожидал, что он сможет одолеть Камару Усмана, отправив его в глубокий нокаут ударом ноги. О случайности не может быть и речи, мы наблюдали триумфальное восхождение нового чемпиона.

О ВОЗВРАЩЕНИИ КАМАРУ УСМАНА

– Я хотел бы увидеть его возвращение, сможет ли? Это серьезный психологический момент, когда ты думаешь, что ты такой классный и непобедимый, а потом улетаешь в нокаут, то ты меняешься. Мне очень интересно посмотреть на эти изменения. О нем слишком много говорили, создали ему такой образ, а теперь все это разрушено.

О БОРЬБЕ И УДАРНОЙ ТЕХНИКЕ БЫВШЕГО ЧЕМПИОНА

Ты должен быть лучше, чем просто борец или боксер. Я боец ММА, который полностью универсален. Мне удалось вынести его досрочно, а такого раньше не было.

О СВОИХ ЭМОЦИЯХ

Я просто сбит с толку, все это получилось очень резко. Мне сложно словами передать свои эмоции. Я проделал колоссальный путь и оказался на этой вершине. Уходить с нее я не планирую, нахожусь с этим поясом абсолютно заслуженно.

Фото: UFC

Напомним, что Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усмана в пятом раунде и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.

источник: «Советский спорт»
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