Новый чемпион делится эмоциями после завоевания пояса UFC в полусреднем весе

Леон Эдвардс продолжает находиться в заслуженной эйфории, никто не ожидал, что он сможет одолеть Камару Усмана, отправив его в глубокий нокаут ударом ноги. О случайности не может быть и речи, мы наблюдали триумфальное восхождение нового чемпиона.

О ВОЗВРАЩЕНИИ КАМАРУ УСМАНА

– Я хотел бы увидеть его возвращение, сможет ли? Это серьезный психологический момент, когда ты думаешь, что ты такой классный и непобедимый, а потом улетаешь в нокаут, то ты меняешься. Мне очень интересно посмотреть на эти изменения. О нем слишком много говорили, создали ему такой образ, а теперь все это разрушено.

О БОРЬБЕ И УДАРНОЙ ТЕХНИКЕ БЫВШЕГО ЧЕМПИОНА

– Ты должен быть лучше, чем просто борец или боксер. Я – боец ММА, который полностью универсален. Мне удалось вынести его досрочно, а такого раньше не было.

О СВОИХ ЭМОЦИЯХ

– Я просто сбит с толку, все это получилось очень резко. Мне сложно словами передать свои эмоции. Я проделал колоссальный путь и оказался на этой вершине. Уходить с нее я не планирую, нахожусь с этим поясом абсолютно заслуженно.

Фото: UFC

Напомним, что Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усмана в пятом раунде и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.