Фролов и Гасанов проведут реванш. Состав участников и просмотр АСА 143

ПОЛНЫЙ КАРД ПРЕДСТОЯЩЕГО ИВЕНТА
Первый бой между Фроловым и Гасановым состоялся два года назад. Этот поединок был очень близким, судьи отдали победу Гасанову, что вызвало шквал негативных комментариев в сети. Учитывая резонанс, руководство лиги приняло решение организовать реванш, который возглавит турнир АСА 143.
В рамках турнира нас ожидает несколько захватывающих поединков тяжеловесов:
Тони Джонсон - Евгений Гончаров, Салимгерей Расулов - Алихан Вахаев и Денис Смолдарев - Мухумат Вахаев.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР АСА 143
АСА 143 стартует 27 августа. Прямой эфир турнира начнется в 18:00 по московскому времени и будет доступен на официальном сайте организации. Прямой эфир основного карда АСА 143 обеспечит телеканал «Матч ТВ», который начнет трансляцию в 21:30 по Москве.
ПОЛНЫЙ КАРД ПРЕДСТОЯЩЕГО ИВЕНТА
Магомедрасул Гасанов - Артем Фролов
Тони Джонсон - Евгений Гончаров
Салимгерей Расулов - Алихан Вахаев
Денис Смолдарев - Мухумат Вахаев
Амирхан Адаев - Хакран Диас
Дауд Шайхаев - Хердесон Батиста
Эвертон Даниэль Фрейтас - Рамазан Кишев
Юсуп Умаров - Байзет Хатхоху
Мурат Гугов - Эльхан Мусаев
Азамат Пшуков - Майкон Сильван
Рыскулбек Ибраимов - Гога Шаматава