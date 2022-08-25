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Фролов и Гасанов проведут реванш. Состав участников и просмотр АСА 143

27 августа в Краснодаре пройдет очередной турнир АСА. В главном поединке Артем Фролов и Магомедрасул Гасанов проведут долгожданный реванш и разыграют пояс организации в полусреднем весе.
Фролов и Гасанов проведут реванш. Состав участников и просмотр АСА 143
25 августа 2022 09:03
автор: Антон Купреченков
автор фото: АСА ММА

ПОЛНЫЙ КАРД ПРЕДСТОЯЩЕГО ИВЕНТА

Первый бой между Фроловым и Гасановым состоялся два года назад. Этот поединок был очень близким, судьи отдали победу Гасанову, что вызвало шквал негативных комментариев в сети. Учитывая резонанс, руководство лиги приняло решение организовать реванш, который возглавит турнир АСА 143.

В рамках турнира нас ожидает несколько захватывающих поединков тяжеловесов:

Тони Джонсон - Евгений Гончаров, Салимгерей Расулов - Алихан Вахаев и Денис Смолдарев - Мухумат Вахаев.

Фото: АСА ММА

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР АСА 143

АСА 143 стартует 27 августа. Прямой эфир турнира начнется в 18:00 по московскому времени и будет доступен на официальном сайте организации. Прямой эфир основного карда АСА 143 обеспечит телеканал «Матч ТВ», который начнет трансляцию в 21:30 по Москве.

ПОЛНЫЙ КАРД ПРЕДСТОЯЩЕГО ИВЕНТА

Магомедрасул Гасанов - Артем Фролов
Тони Джонсон - Евгений Гончаров
Салимгерей Расулов - Алихан Вахаев
Денис Смолдарев - Мухумат Вахаев
Амирхан Адаев - Хакран Диас
Дауд Шайхаев - Хердесон Батиста
Эвертон Даниэль Фрейтас - Рамазан Кишев
Юсуп Умаров - Байзет Хатхоху
Мурат Гугов - Эльхан Мусаев
Азамат Пшуков - Майкон Сильван
Рыскулбек Ибраимов - Гога Шаматава

источник: «Советский спорт»
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