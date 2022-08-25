Фролов и Гасанов проведут реванш. Состав участников и просмотр АСА 143

ПОЛНЫЙ КАРД ПРЕДСТОЯЩЕГО ИВЕНТА

Первый бой между Фроловым и Гасановым состоялся два года назад. Этот поединок был очень близким, судьи отдали победу Гасанову, что вызвало шквал негативных комментариев в сети. Учитывая резонанс, руководство лиги приняло решение организовать реванш, который возглавит турнир АСА 143.

В рамках турнира нас ожидает несколько захватывающих поединков тяжеловесов:

Тони Джонсон - Евгений Гончаров, Салимгерей Расулов - Алихан Вахаев и Денис Смолдарев - Мухумат Вахаев.

Фото: АСА ММА

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР АСА 143

АСА 143 стартует 27 августа. Прямой эфир турнира начнется в 18:00 по московскому времени и будет доступен на официальном сайте организации. Прямой эфир основного карда АСА 143 обеспечит телеканал «Матч ТВ», который начнет трансляцию в 21:30 по Москве.

ПОЛНЫЙ КАРД ПРЕДСТОЯЩЕГО ИВЕНТА

Магомедрасул Гасанов - Артем Фролов

Тони Джонсон - Евгений Гончаров

Салимгерей Расулов - Алихан Вахаев

Денис Смолдарев - Мухумат Вахаев

Амирхан Адаев - Хакран Диас

Дауд Шайхаев - Хердесон Батиста

Эвертон Даниэль Фрейтас - Рамазан Кишев

Юсуп Умаров - Байзет Хатхоху

Мурат Гугов - Эльхан Мусаев

Азамат Пшуков - Майкон Сильван

Рыскулбек Ибраимов - Гога Шаматава