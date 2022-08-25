Шлеменко против Илича. Где смотреть турнир RCC 12

В главном поединке RCC 12 нас ожидает сербско-российское противостояние. Оба бойца предпочитают драться в стойке, мы будем наблюдать поединок двух ярких ударников. Александр Шлеменко является фаворитом.

Фото: RCC MMA

В со-главном поединке турнира RCC 12 Иван Штырков подерется с Насрудином Насрудиновым. Бой пройдет в тяжелом весе. Насрудинов планирует реабилитироваться после неудачного выступления в претендентском поединке на шоу Даны Уайта и нанести Штыркову поражение.

Фото: RCC MMA

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР RCC 12

В прямом эфире RCC 12 можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ. Начало трансляции в 21:30 по московскому времени.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Али Салдоев (2-0), Екатеринбург, Россия -

Алманбет Абдывасы уулы (9-5), Ош, Кыргызстан

Николай Присмаков (12-2), Москва, Россия -

Амдин Акдодов (3-0), Таджикистан

Гаджи Меджидов (3-2), Кизляр, Россия -

Валерий Бизяев (12-3), Соликамск, Россия

Александр Васильев (8-1-1), Владикавказ, Россия -

Артур Свиридов (6-3-1), Ростов-на-Дону, Россия

Александр Скворцов (19-7), Нижний Новгород, Россия -

Масуд Минаи (34-3), Тегеран, Иран

Рауль Тутараули (29-6), Тбилиси, Грузия -

Али Абдулхаликов (10-1), Москва, Россия

Салимхан Ибрагимов (35-6-1), Екатеринбург, Россия -

Сергей Косых (7-7), Киселевск, Россия

Евгений Игнатьев (18-2-2), Талица, Россия -

Андерсон Дос Сантос (23-9), Сан-Паулу, Бразилия

Михаил Рагозин (20-5), Екатеринбург, Россия -

Антониу Арройо (9-5), Белен, Бразилия

Мамука Усубян (15-1), Екатеринбург, Россия -

Иван Кондратьев (18-5), Москва, Россия

Борис Медведев (14-2), Екатеринбург, Россия -

Ясубей Эномото (22-13), Цюрих, Швейцария

Иван Штырков (20-2-1), Екатеринбург, Россия -

Насрудин Насрудинов (10-1), Москва, Россия

Александр Шлеменко (61-13), Омск, Россия -

Александр Илич (13-5), Белград, Сербия