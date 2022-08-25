Шлеменко против Илича. Где смотреть турнир RCC 12

В главном поединке RCC 12 нас ожидает сербско-российское противостояние. Оба бойца предпочитают драться в стойке, мы будем наблюдать поединок двух ярких ударников. Александр Шлеменко является фаворитом.
В со-главном поединке турнира RCC 12 Иван Штырков подерется с Насрудином Насрудиновым. Бой пройдет в тяжелом весе. Насрудинов планирует реабилитироваться после неудачного выступления в претендентском поединке на шоу Даны Уайта и нанести Штыркову поражение.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР RCC 12
В прямом эфире RCC 12 можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ. Начало трансляции в 21:30 по московскому времени.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Али Салдоев (2-0), Екатеринбург, Россия -
Алманбет Абдывасы уулы (9-5), Ош, Кыргызстан
Николай Присмаков (12-2), Москва, Россия -
Амдин Акдодов (3-0), Таджикистан
Гаджи Меджидов (3-2), Кизляр, Россия -
Валерий Бизяев (12-3), Соликамск, Россия
Александр Васильев (8-1-1), Владикавказ, Россия -
Артур Свиридов (6-3-1), Ростов-на-Дону, Россия
Александр Скворцов (19-7), Нижний Новгород, Россия -
Масуд Минаи (34-3), Тегеран, Иран
Рауль Тутараули (29-6), Тбилиси, Грузия -
Али Абдулхаликов (10-1), Москва, Россия
Салимхан Ибрагимов (35-6-1), Екатеринбург, Россия -
Сергей Косых (7-7), Киселевск, Россия
Евгений Игнатьев (18-2-2), Талица, Россия -
Андерсон Дос Сантос (23-9), Сан-Паулу, Бразилия
Михаил Рагозин (20-5), Екатеринбург, Россия -
Антониу Арройо (9-5), Белен, Бразилия
Мамука Усубян (15-1), Екатеринбург, Россия -
Иван Кондратьев (18-5), Москва, Россия
Борис Медведев (14-2), Екатеринбург, Россия -
Ясубей Эномото (22-13), Цюрих, Швейцария
Иван Штырков (20-2-1), Екатеринбург, Россия -
Насрудин Насрудинов (10-1), Москва, Россия
Александр Шлеменко (61-13), Омск, Россия -
Александр Илич (13-5), Белград, Сербия