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Новая конференция «Нашего дела» уже в сети: Чоршанбиев против Кадиева. Бой за пояс и многое другое

Сегодня эксклюзивно на RUTUBE вышел новый выпуск «Нашего дела».
Новая конференция «Нашего дела» уже в сети: Чоршанбиев против Кадиева. Бой за пояс и многое другое
25 августа 2022 19:09
автор: Антон Купреченков
автор фото: "Наше дело"

Ислам Кадиев, чемпион поп-ММА промоушена «Наше дело» в лёгком весе, выставил на кон свой пояс и сразится за титул с Азизханом Чоршанбиевым. Небезызвестный в сегменте поп-ММА Чоршанбиев уже переносил бой с предыдущих турниров, но в этот раз поединок всё же состоится. Полноценная подготовка с обеих сторон продемонстрирует зрителям отличное противостояние.

Обсуждение конфликта «Птахи» и «Obe 1 Kanobe», а он длится уже более восьми лет и за которым наблюдает огромное количество зрителей, наконец-то переходит в октагон. Уже второй раз рэперы встречаются на конференции для согласования предстоящего поединка. Перепалка на повышенных тонах чуть не привела к массовой драке, но эта история придет к логическому завершению в октагоне.

Также в студии «Нашего дела» произошло жаркое обсуждение реванша между Фаридом «Фара» Ядуллаевым и Ахмедом «Криком». «Фара», который идёт на череде поражений, подписал долгосрочный контракт с «Нашим делом» и готов к возвращению на победную тропу. Во время диалога на «Фару» неожиданно напал блогер «Жека Секси», все закончилось небольшой потасовкой. Любимчик публики, Нарек «Пухляш» Симонян, в очередной раз выйдет в клетку «Нашего дела». В этот раз его оппонентом станет популярный блогер и артист Женя Ершов. Несмотря на позитивное общение между бойцами, оба соперника настроены только на победу. Андрей Ялымов, один из первопроходцев промоушена «Наше дело», выступит против дебютанта Евгения Рязанова. Два ярких ударника готовы показать настоящую рубку в октагоне. Стердаун прошёл не без инцидента - бойцы обменялись ударами прямо на битве взглядов.

"Наше дело"

Состав участников предстоящего турнира

Азизхан «Красный король» Чоршанбиев - Ислам Кадиев

Женя Ершов - Нарек «Пухляш» Симонян

Алисафа Мардалиев - Виктор Замашной

Андрей Ялымов - Евгений Рязанов

Иван Чернецкий - Самил Гасанов

источник: «Советский спорт»
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