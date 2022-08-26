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Гассиев возвращается после долгого простоя и подерется с неизвестным американцем

Российский боксер Мурат Гассиев возвращается в ринг после череды травм.
Гассиев возвращается после долгого простоя и подерется с неизвестным американцем
26 августа 2022 08:15
автор: Антон Купреченков
автор фото: Бойцовский клуб "Рен ТВ"

Мурат Гассиев стал драться с интервалом в год. Российского боксера преследуют постоянные травмы и разногласия с промоутерами. Невероятно талантливый Гассиев вынужден биться на локальных турнирах и с малоизвестными оппонентами. Возможно, что все это временно и ему нужно снова выйти на систематический соревновательный уровень, вернув свою славу.

Новый соперник

Карлос Уэлч — американский боксер, который проводил свои поединки на территории Латинской Америки. Ему 42 года и звезд с неба он давно не хватает. Российской публике он совершенно не известен, но теперь ему предстоит самый главный вызов в своей карьере и от результата зависит его будущее.

Бойцовский клуб "Рен ТВ"

Где пройдет и когда смотреть боксерский поединок между Гассиевым и Уэлчем

Бой состоится 26 августа в Сербии. В прямом эфире поединок Гассиева и Уэлча покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции в 23:00 по московскому времени.

Прогноз на бой

Безусловным фаворитом является Мурат Гассиев. Конечно, возвращаться после травмы и простоя — всегда сложно, но россиянину нужно побеждать и делать это максимально уверенно. Сложно сказать, что планирует делать американец… Карлос Уэлч может рассчитывать только на лаки панч, а Мурат Гассиев может нокаутировать его уже в первых раундах или же продышаться, одолев единогласным решением судей.

источник: «Советский спорт»
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