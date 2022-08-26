Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Не думай о секундах свысока». Илич уничтожил Шлеменко

В Екатеринбурге состоялся турнир RCC 12, в главном бою вечера Александр Илич нокаутировал Александра Шлеменко.
«Не думай о секундах свысока». Илич уничтожил Шлеменко
26 августа 2022 23:31
автор: Антон Купреченков
автор фото: RCC MMA

Все произошло очень быстро. Александр Илич расправился с Александром Шлеменко на двадцать первой секунде первого раунда. Сербский боец раздергал омского бойца, когда Шлеменко нагнулся, то получил сокрушительный удар коленом, дальше он потерялся, упал и был добит.

ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК

Шлеменко особо не готовился, это было видно по его движениям, бои своего оппонента он точно не смотрел. Сербские бойцы отличаются хорошей ударной техникой и славятся своим боксом и тайским боксом, а вот с борьбой там все плохо. С Иличем нужно было бороться. Хотя, о чем это мы. Шлеменко не думал о плане на бой, он планировал выйти и нокаутировать своего соперника в первом раунде, но упал сам.

Многие задаются вопросом, а почему Шлеменко не дерется в UFC. Бой с Иличем ответил на все вопросы, ни о каком UFC не может быть и речи. Все думали, что бой с сербом станет разминкой перед поединком с Магомедом Исмаиловым… К сожалению, но уровень Шлеменко стал таким, что драться остается лишь с блогерами или с Александром Емельяненко.

С безударным Исмаиловым он может и справится, а вот с Иличем не получилось. Поздравляем сербского бойца, который вышел и показал высокий уровень ударной техники, а вот Шлеменко продемонстрировал всем свое реальное состояния, а оно вызывает большие вопросы. Разминка перед боем с Исмаиловым не удалась…

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Не думай о секундах свысока». Илич уничтожил Шлеменко
«Не думай о секундах свысока». Илич уничтожил Шлеменко
В Екатеринбурге состоялся турнир RCC 12, в главном бою вечера Александр Илич нокаутировал Александра Шлеменко.
26.08.2022 23:31
ММА
автор: Антон Купреченков
Гассиев возвращается после долгого простоя и подерется с неизвестным американцем
Гассиев возвращается после долгого простоя и подерется с неизвестным американцем
Российский боксер Мурат Гассиев возвращается в ринг после череды травм.
26.08.2022 08:15
ММА
автор: Антон Купреченков
Новая конференция «Нашего дела» уже в сети: Чоршанбиев против Кадиева. Бой за пояс и многое другое
Новая конференция «Нашего дела» уже в сети: Чоршанбиев против Кадиева. Бой за пояс и многое другое
Сегодня эксклюзивно на RUTUBE вышел новый выпуск «Нашего дела».
25.08.2022 19:09
ММА
автор: Антон Купреченков
Шлеменко против Илича. Где смотреть турнир RCC 12
Шлеменко против Илича. Где смотреть турнир RCC 12
26 августа в Екатеринбурге пройдет турнир RCC 12, в главном поединке вечера Александр Шлеменко встретится с Александром Иличем.
25.08.2022 10:12
ММА
автор: Антон Купреченков
Фролов и Гасанов проведут реванш. Состав участников и просмотр АСА 143
Фролов и Гасанов проведут реванш. Состав участников и просмотр АСА 143
27 августа в Краснодаре пройдет очередной турнир АСА. В главном поединке Артем Фролов и Магомедрасул Гасанов проведут долгожданный реванш и разыграют пояс организации в полусреднем весе.
25.08.2022 09:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый чемпион делится эмоциями после завоевания пояса UFC в полусреднем весе
Новый чемпион делится эмоциями после завоевания пояса UFC в полусреднем весе
Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс прокомментировал свою победу над Камару Усманом.
24.08.2022 09:30
ММА
автор: Антон Купреченков
«Алый зверь» против «Отморозка». Состав участников турнира TOP DOG: Prospect 6
«Алый зверь» против «Отморозка». Состав участников турнира TOP DOG: Prospect 6
27 августа, в московском фитнес-клубе TOP DOG CLUB, состоится турнир TOP DOG: Prospect 6. В главном бою вечера Суламбек «Алый зверь» Шахгериев и Денис «Отморозок» Пилипчук проведут поединок в промежуточной весовой категории до 87 килограммов.
24.08.2022 08:30
ММА
автор: Антон Купреченков
Бойцы и футболисты провели открытую тренировку Insight Day
Бойцы и футболисты провели открытую тренировку Insight Day
21 августа на территории спорткомплекса Олимпийская деревня-80 прошел Insight Day, который включил в себя забег, спортивные мастер-классы, футбольный матч и концерт. Ведущим выступил актер Дэни Яровский.
23.08.2022 09:55
ММА
автор: Антон Купреченков
Почему Магомед Анкалаев снова не будет драться за титул UFC в полутяжелом весе?
Почему Магомед Анкалаев снова не будет драться за титул UFC в полутяжелом весе?
Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев вновь оказывается за бортом титульной гонки. «Советский спорт» расскажет подробности.
23.08.2022 08:55
ММА
автор: Антон Купреченков
Октагон разделят самые стойкие. Жанг и Эспарза встретятся на турнире UFC 281
Октагон разделят самые стойкие. Жанг и Эспарза встретятся на турнире UFC 281
Чемпионка женского минимального веса UFC Карла Эспарза получила новую соперницу.
22.08.2022 04:19
ММА
автор: Антон Купреченков
«Химки» после Юрана — 2:10 в трех матчах! И что теперь делать?
В стартовом поединке 7-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил подмосковную команду 4:1.
Бред, блеф или сложная схема? Как воспринимать новости о готовности «Челси» заплатить 15 миллионов за Захаряна
О возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси» сейчас говорят многие, но вопросов остается больше, чем ответов.
Медведева в Штатах ждет Козлов, Непомнящего — сам Карлсен. Приключения наших нейтралов
С понедельника внимание российских болельщиков будет приковано к Нью-Йорку - там стартует последний в этом году турнир «Большого шлема» с участием большой группы наших теннисистов. Жеребьевка US Open-2022 уже состоялась.
«Захарян не будет играть в «Челси». Он не готов к АПЛ». Мнение Орещука
Бывший спортивный директор «Динамо», агент Роман Орещук прокомментировал «Плеймейкеру» возможный переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».
Черчесов против Головина, Хайкин против Зинченко. В Лиге Европы определились группы
В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23.
Грех не поставить на СуперМакса с таким коэффициентом! Расклады на Гран-при Бельгии
26 - 28 августа легендарный автодром Спа-Франкоршам примет 14-й в нынешнем сезоне этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Левандовски против «Баварии», Холанд против Дортмунда. Жеребьевку Лиги чемпионов подтасовали?
В Стамбуле состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23.
Кто из спортсменов покинул Россию за полгода санкций
Изоляция нашего спорта, продолжающаяся ровно шесть месяцев, не могла не привести к сменам гражданства и отъезду за рубеж как наших атлетов, так и иностранных легионеров. Однако эта миграция, вопреки опасениям, пока не стала массовой.
Кубок мира по хоккею будет. Но кому он нужен без Капризова, Овечкина и других русских звезд?
НХЛ твердо намерена вернуться к проведению Кубков мира.
Лига чемпионов — без России и без россиян. Как Никита Хайкин не смог пройти загребское «Динамо»
Загребское «Динамо» не пустило «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным в групповой турнир Лиги чемпионов, победив в ответном матче раунда плей-офф в дополнительное время (4:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика