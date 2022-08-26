«Не думай о секундах свысока». Илич уничтожил Шлеменко

Все произошло очень быстро. Александр Илич расправился с Александром Шлеменко на двадцать первой секунде первого раунда. Сербский боец раздергал омского бойца, когда Шлеменко нагнулся, то получил сокрушительный удар коленом, дальше он потерялся, упал и был добит.

ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК

Шлеменко особо не готовился, это было видно по его движениям, бои своего оппонента он точно не смотрел. Сербские бойцы отличаются хорошей ударной техникой и славятся своим боксом и тайским боксом, а вот с борьбой там все плохо. С Иличем нужно было бороться. Хотя, о чем это мы. Шлеменко не думал о плане на бой, он планировал выйти и нокаутировать своего соперника в первом раунде, но упал сам.

Многие задаются вопросом, а почему Шлеменко не дерется в UFC. Бой с Иличем ответил на все вопросы, ни о каком UFC не может быть и речи. Все думали, что бой с сербом станет разминкой перед поединком с Магомедом Исмаиловым… К сожалению, но уровень Шлеменко стал таким, что драться остается лишь с блогерами или с Александром Емельяненко.

С безударным Исмаиловым он может и справится, а вот с Иличем не получилось. Поздравляем сербского бойца, который вышел и показал высокий уровень ударной техники, а вот Шлеменко продемонстрировал всем свое реальное состояния, а оно вызывает большие вопросы. Разминка перед боем с Исмаиловым не удалась…