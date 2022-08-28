Махачев против Оливейры – смелый прогноз

Будем надеяться, что предстоящий бой не сорвется из-за травм, коронавируса и других обстоятельств. Давайте не будет даже думать о таких страстях! Начнем…

Нас ожидает новый чемпион UFC из России и это будет Ислам Махачев, а других вариантов просто нет. У Чарльза Оливейры слишком мало шансов, если они вообще есть.

Ислам Махачев – великолепный грэпплер, который очень неудобен бразильцу в стилистическом плане. О бое в стойке можно просто забыть, все будет решаться именно в борьбе. Россиянин будет использовать технику боевого самбо, а вот Чарльз Оливейра к этому явно не готов.

Экс-чемпион привык работать сверху, но как он сможет повалить Ислама Махачева? Это звучит очень сомнительно. У бойцов совершенно разная борьба в стойке. Оливейра не сможет перевести россиянина в партер, а вот Ислам Махачев использует свое преимущество и окажется в доминирующей позиции. Он будет постоянно валить и разбивать своего оппонента, для Чарльза – это будет просто ужасно.

Бой точно не дойдет до судейского решения, а завершится сабмишеном или техническим нокаутом в пользу российского бойца. Сначала Махачев его разобьет, а потом задушит, а может рефери остановит поединок в результате ударов. 23 октября пояс чемпиона UFC в легком весе окажется у нашего соотечественника.

Чарльз Оливейра в последнем бою задушил Джастина Гэйджи в первом раунде. На его счету тридцать три победы, восемь поражений, а один поединок завершился без объявления результата. Ислам Махачев в последнем поединке победил Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде. В его статистике двадцать две победы и одно поражение.