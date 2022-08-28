Тяжеловес Ган возвращается после тяжелого поражения в поединке с Нганну

Сирил Ган вернется в клетку UFC на первом осеннем турнире, а его соперником станет опасный нокаутер Тай Туиваса.

Напомним, что французский боец был временным чемпионом UFC в тяжелом весе, но не смог одолеть основного чемпиона Фрэнсиса Нганну, проиграв судейским решением.

Данный поединок открыл множество пробелов в техника Гана, показав, что с борьбой он совсем не дружит. Плюс, бывший претендент потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере.

Тай Туиваса – австралийский боец, который набрал серьезный ход и идет на серии из пяти побед кряду. Кстати, побеждает он исключительно нокаутами. Его оппозиция не самая топовая, но бить он умеет и делает это мастерски.

ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ БОЯ

В этом бою встретятся два ударника, борьбы ожидать совершенно не стоит. Поединок абсолютно точно не дойдет до судейского решения и завершится нокаутом. Остается дождаться и увидеть бойца, который окажется на канвасе. Скучно не будет – это точно!

ай Туиваса в последнем поединке нокаутировал Деррика Льюиса во втором раунде. На его счету четырнадцать побед и четыре поражения.

Сирил Ган в последнем бою уступил Фрэнсису Нганну единогласным решением судей. В его статистике десять побед и одно поражение.