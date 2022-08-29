Забит Магомедшарипов может возобновить карьеру в UFC

Забит Магомедшарипов дал очередное интервью и оставил много вопросов:

«Заново начать карьеру? Уже время прошло. Такого нет. Ну, хочется, когда вижу, как кто-то дерется, когда с кем-то прохожу сборы, с друзьями. Тогда бывает желание вернуться. Но не знаю, надо подумать. Я подумаю над этим вопросом», – заявил Забит Магомедшарипов в интервью YouTube-каналу «Fighting Flashback».

Дело в том, что Забит Магомедшарипов имеет определенные проблемы со здоровьем и это его главная трудность, которая мешает ему определиться с дальнейшим продолжением карьеры. Но видно, что драться ему хочется. В полулегком весе UFC произошли серьезные изменения, но за эти годы о Забите успели подзабыть. Кстати, не будем забывать, что и россиянин не молодеет, его форма далека от совершенства.

Вернется ли он в бои

Скорее да, чем нет. Вопрос лишь один… Как скоро это случится? Основной мотивацией является финансовый вопрос, если UFC сможет предложить ему достойную сумму, то он вернется. В ММА бывает, что ожидаемые и амбициозные бои срываются, требуется срочная замена. Такая ситуация – идеальный расклад для возвращения Забита Магомедшарипова в большой спорт.

Сейчас Забиту Магомедшарипову тридцать один год. В последнем поединке он победил Келвина Каттара единогласным решением судей. В его статистике восемнадцать побед и одно поражение.