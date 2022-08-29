Россиянка может подписать контракт с UFC в течении недели. ТОП-10 фактов о Виктории Дудаковой

Факт №1
Виктория Дудакова родилась 26 января 1999 года в Волгограде.
Факт №2
Девушка с детства увлекалась спортом, но была далека от единоборств. Родители Виктории отдали ее в секцию плавания, когда ей было семь лет. Спортсменка выиграла первенство России по юниорам, получила звание мастера спорта России и в тринадцать лет вошла в национальную сборную, мечтая о выступлении на Олимпиаде.
Факт №3
Виктория Дудакова любила наблюдать за поединками Ронды Роузи и хотела заниматься ММА, но боялась начать. Ее мама, узнав о желании дочери, приняла решение, что нужно обязательно попробовать себя в единоборствах.
Факт №4
В 16 лет она начала заниматься панкратионом, кикбоксингом и рукопашным боем, выиграв первенство и чемпионат России.
Факт №5
Судьба привела ее в зал ММА, а тренером в нем был известный боец Гасанали Гасаналиев, который увидел в ней большой потенциал и настоял на переходе в смешанные единоборства.
Факт №6
В 2019 году Союз ММА России провел первый любительский чемпионат России по ММА. Виктория Дудакова приняла в нем участие, представив Волгоград и стала чемпионкой.
Факт №7
В 2019 году Виктория Дудакова вошла в состав сборной России по ММА и стала победительницей чемпионата Европы по смешанным единоборствам, проведя три поединка, а в финале одолев немецкую спортсменку.
Факт №8
25 сентября 2020 года Виктория Дудакова дебютировала в профессиональном ММА, на турнире Fight Nights Global 98 она засамбитила Ирину Чернышову во втором раунде.
Факт №9
14 ноября 2021 Виктория Дудакова провела очередной болевой прием и стала обладательницей пояса OPEN FC.
Факт №10
В профессиональном ММА Виктория Дудакова выступает в наилегчайшей весовой категории, в ее рекорде пять побед и ни одного поражения.