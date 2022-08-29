Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Россиянка может подписать контракт с UFC в течении недели. ТОП-10 фактов о Виктории Дудаковой

В ночь с 30 на 31 августа в США состоится очередной турнир организованный Даной Уайтом. Победитель каждой пары получит контракт с UFC. В одном из поединков выступит непобежденная российская спортсменка Виктория Дудакова, а ее соперницей станет бразильянка Мария Сильва. «Советский спорт» расскажет о наиболее интересных фактах из биографии российского бойца.
Россиянка может подписать контракт с UFC в течении недели. ТОП-10 фактов о Виктории Дудаковой
29 августа 2022 10:22
автор: Антон Купреченков
автор фото: Союз ММА России

Факт №1

Виктория Дудакова родилась 26 января 1999 года в Волгограде.

Факт №2

Девушка с детства увлекалась спортом, но была далека от единоборств. Родители Виктории отдали ее в секцию плавания, когда ей было семь лет. Спортсменка выиграла первенство России по юниорам, получила звание мастера спорта России и в тринадцать лет вошла в национальную сборную, мечтая о выступлении на Олимпиаде.

Источник фото: Союз ММА России

Факт №3

Виктория Дудакова любила наблюдать за поединками Ронды Роузи и хотела заниматься ММА, но боялась начать. Ее мама, узнав о желании дочери, приняла решение, что нужно обязательно попробовать себя в единоборствах.

Факт №4

В 16 лет она начала заниматься панкратионом, кикбоксингом и рукопашным боем, выиграв первенство и чемпионат России.

Факт №5

Судьба привела ее в зал ММА, а тренером в нем был известный боец Гасанали Гасаналиев, который увидел в ней большой потенциал и настоял на переходе в смешанные единоборства.

Источник фото: Союз ММА России

Факт №6

В 2019 году Союз ММА России провел первый любительский чемпионат России по ММА. Виктория Дудакова приняла в нем участие, представив Волгоград и стала чемпионкой.

Факт №7

В 2019 году Виктория Дудакова вошла в состав сборной России по ММА и стала победительницей чемпионата Европы по смешанным единоборствам, проведя три поединка, а в финале одолев немецкую спортсменку.

Источник фото: Союз ММА России

Факт №8

25 сентября 2020 года Виктория Дудакова дебютировала в профессиональном ММА, на турнире Fight Nights Global 98 она засамбитила Ирину Чернышову во втором раунде.

Факт №9

14 ноября 2021 Виктория Дудакова провела очередной болевой прием и стала обладательницей пояса OPEN FC.

Источник фото: Open FC

Факт №10

В профессиональном ММА Виктория Дудакова выступает в наилегчайшей весовой категории, в ее рекорде пять побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Россиянка может подписать контракт с UFC в течении недели. ТОП-10 фактов о Виктории Дудаковой
Россиянка может подписать контракт с UFC в течении недели. ТОП-10 фактов о Виктории Дудаковой
В ночь с 30 на 31 августа в США состоится очередной турнир организованный Даной Уайтом. Победитель каждой пары получит контракт с UFC. В одном из поединков выступит непобежденная российская спортсменка Виктория Дудакова, а ее соперницей станет бразильянка Мария Сильва. «Советский спорт» расскажет о наиболее интересных фактах из биографии российского бойца.
29.08.2022 10:22
ММА
автор: Антон Купреченков
Забит Магомедшарипов может возобновить карьеру в UFC
Забит Магомедшарипов может возобновить карьеру в UFC
Топовый российский полулегковес UFC Забит Магомедшарипов намекнул на возможное возвращение в ММА.
29.08.2022 09:56
ММА
автор: Антон Купреченков
Тяжеловес Ган возвращается после тяжелого поражения в поединке с Нганну
Тяжеловес Ган возвращается после тяжелого поражения в поединке с Нганну
3 сентября UFC начинает цикл своих осенних турниров, в главном поединке UFC Fight Night 209 Сирил Ган сразится с опасным нокаутером Тай Туивасой.
28.08.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Махачев против Оливейры – смелый прогноз
Махачев против Оливейры – смелый прогноз
23 октября в рамках турнира UFC 280 Ислам Махачев и Чарльз Оливейра сразятся за титул чемпиона организации в легком весе. «Советский спорт» делится мнением о ходе одного из самых ожидаемых поединков осени.
28.08.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
«Не думай о секундах свысока». Илич уничтожил Шлеменко
«Не думай о секундах свысока». Илич уничтожил Шлеменко
В Екатеринбурге состоялся турнир RCC 12, в главном бою вечера Александр Илич нокаутировал Александра Шлеменко.
26.08.2022 23:31
ММА
автор: Антон Купреченков
Гассиев возвращается после долгого простоя и подерется с неизвестным американцем
Гассиев возвращается после долгого простоя и подерется с неизвестным американцем
Российский боксер Мурат Гассиев возвращается в ринг после череды травм.
26.08.2022 08:15
ММА
автор: Антон Купреченков
Новая конференция «Нашего дела» уже в сети: Чоршанбиев против Кадиева. Бой за пояс и многое другое
Новая конференция «Нашего дела» уже в сети: Чоршанбиев против Кадиева. Бой за пояс и многое другое
Сегодня эксклюзивно на RUTUBE вышел новый выпуск «Нашего дела».
25.08.2022 19:09
ММА
автор: Антон Купреченков
Шлеменко против Илича. Где смотреть турнир RCC 12
Шлеменко против Илича. Где смотреть турнир RCC 12
26 августа в Екатеринбурге пройдет турнир RCC 12, в главном поединке вечера Александр Шлеменко встретится с Александром Иличем.
25.08.2022 10:12
ММА
автор: Антон Купреченков
Фролов и Гасанов проведут реванш. Состав участников и просмотр АСА 143
Фролов и Гасанов проведут реванш. Состав участников и просмотр АСА 143
27 августа в Краснодаре пройдет очередной турнир АСА. В главном поединке Артем Фролов и Магомедрасул Гасанов проведут долгожданный реванш и разыграют пояс организации в полусреднем весе.
25.08.2022 09:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Новый чемпион делится эмоциями после завоевания пояса UFC в полусреднем весе
Новый чемпион делится эмоциями после завоевания пояса UFC в полусреднем весе
Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс прокомментировал свою победу над Камару Усманом.
24.08.2022 09:30
ММА
автор: Антон Купреченков
Не хуже Месси! Как Головин помог «Монако» остановить «ПСЖ»
Парижане на своем поле не смогли выиграть у монегасков (1:1), которые открыли счет с передачи Александра Головина.
Кто победит Карпина? Как «Ростов» отобрал очки у ЦСКА
В заключительном матче 7-го тура РПЛ армейцы впервые в сезоне не забили, разойдясь миром с ростовчанами.
«Есть уверенность, что не вылетим в ФНЛ». Илья Геркус — о перспективах «Торпедо»
Президент «Торпедо» Илья Геркус после поражения от «Краснодара» (1:4) рассказал об усилении команды, слухах про приход Кержакова и прогрессе в игре.
Безумный Макс: с 14-го места на 1-е! Итоги Гран-при Бельгии
Четырнадцатый этап «Формулы-1» завершился феноменальной победой действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который в этом сезоне не знает себе равных.
«Футбольный бог наградил Ивана за старание». Тикнизян — о хет-трике Игнатьева в матче с «Оренбургом»
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился впечатлениями от победы в 7-м туре РПЛ (5:1).
«Час икс» для Медведева, загадка Надаля и проводы Серены. Каким будет US Open-2022
29 августа в Нью-Йорке начинается последний в нынешнем году турнир «Большого шлема». Для Даниила Медведева это будет момент истины: если российский теннисист не сможет защитить титул чемпиона US Open он, видимо, потеряет и звание первой ракетки мира.
Теперь в «Урале» тонет Гончаренко. Как «Зенит» вернулся на первое место
В 7-м туре РПЛ чемпион страны крупно выиграл в Екатеринбурге (4:0) и снова возглавил таблицу чемпионата.
«Карпин проиграет в два мяча, возможно, даже всухую». Прогноз Ловчева на матч «Ростов» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону (28 августа, 19:45).
Двойной удар — 2! Как Самсонова и Касаткина снова стали чемпионками в один день
Сразу два теннисных финала, состоявшихся в ночь на воскресенье, завершились победами россиянок: Дарья Касаткина первенствовала в канадском Гранби, Людмила Самсонова – в американском Кливленде. Еще интереснее, что именно они делали точно такой же золотой дубль совсем недавно, 7 августа.
Трибуны трещат по швам, в раздевалках — потоп! Пять худших футбольных стадионов Европы
«Плеймейкер» рассказывает о самых непотребных аренах Старого Света, где играют в большой футбол.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика