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Может не надо? «Рампейдж» Джексон снова возвращается в бои

Легендарный тяжеловес Куинтон Джексон планирует вернуться в ММА.
Может не надо? «Рампейдж» Джексон снова возвращается в бои
30 августа 2022 08:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

Американский боец тяжелого веса подал голос. После сокрушительного поражения от Федора Емельяненко прошло три года, которые он провел в почтительном молчании и теперь планирует снова «порадовать публику» своим появлением:

«Нет, парни! Я еще не закончил и совершенно недоволен своим выступлением в последнем бою. Мне не хочется оставлять фанатов ММА в таком состоянии. Мне хочется сделать ММА немного лучше. Я веду переговоры с Шенном Бриггсом. Наш поединок планируется уже год.

Мне хочется дебютировать в боксе, а потом уже уйти на пенсию. Мне уже 44 года, всегда хотел в бокс. Плюс, мои колени давно болят. Бороться мне уже сложно, а в боксе меня ждут. Когда ты занимаешься ММА, то многие хотят подраться с тобой».

Очевидно, что у «Рампейджа» просто закончились деньги и он готовит очередное «триумфальное возвращение», подобное мы наблюдали в поединке с Федором Емельяненко. Все это закончится очередным нокаутом.

Куинтон Джексон в последнем поединке был нокаутирован Федором Емельяненко в первом раунде. В его статистике тридцать восемь побед и четырнадцать поражений.

источник: «Советский спорт»
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