UFC ждет новое пополнение. Где смотреть Contender Series

Contender Series — турнир, который организует команда президента UFC Даны Уайта. Его цель — поиск новых талантов. Победители поединков подписывают контракты с UFC. На этот турнир приезжают выступать бойцы со всего мира. В сентябре пройдет сразу несколько ивентов, на ближайшем выступит россиянка Дарья Дудакова.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Юсаки Киношита (5-1-0, Япония) — Хосе Херальдо (6-1-0, Бразилия);

Матей Пеназ (6-0-0, Чехия) — Седрике Думас (6-0-0, США);

Родриго Лидио (12-2-0, Бразилия) — Матеуш Ребеки (15-1-0, Польша);

Виктория Дудакова (5-0-0, Россия) — Мария Сильва (8-0-0, Бразилия);

Алекс Морган (11-4-0, Канада) — Блэйк Билдер (6-0-1, США).

ГДЕ СМОТРЕТЬ CONTENDER SERIES

Полноценный прямой эфир будет доступен на телеканале ESPN. Болельщикам из России можно воспользоваться UFC Fight Pass, но в рамках платной подписки.

ОЖИДАНИЯ ОТ ПОЕДИНКА ВИКТОРИИ ДУДАКОВОЙ

Фото: «Вестник ММА»

Разумеется, турнир интересен нашим соотечественникам из-за выступления Виктории Дудаковой. Нас ожидает поединок двух непобежденных спортсменок, одна из них проиграет, а другая продолжит свою победную серию, получив контракт с UFC. Понятно, что Мария Сильва будет делать акцент на бразильское джиу-джитсу. А что предложит Дудакова? Узнаем при просмотре поединка! Болеем за уроженку Волгограда!