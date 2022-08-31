Что будет с Немковым в реванше против Андерсона?

Первый поединок между Андерсоном и Немковым прошел в апреле этого года. В бою доминировал американец, все ожидали, что он должен быть лучше в стойке, а Вадим сделает акцент на борьбу, но все пошло совсем не так. Андерсон постоянно переводил россиянина в партер и занимал выгодную позицию. Есть большая вероятность, что Вадим Немков лишился бы своего титула, но бойцы столкнулись головами, уроженец Старого Оскола получил рассечение, а противостояние признали несостоявшимся.

НОВЫЙ БОЙ

В Bellator очень хотят, чтобы российский чемпион потерял титул, вся политика организации направлена на это, поэтому Вадиму нужно побеждать только досрочно, а иначе судьи отдадут победу Андерсону. Бой предстоит максимально тяжелым. Американский спортсмен опытнее и дрался с более серьезными оппонентами. Вадиму нужно разнообразить свою технику, но получится ли? Впрочем, Вадим уже собрался на сборы к чемпиону ONE FC в тяжелом весе Анатолию Малыхину, который является известным мастером грэпплинга. Получается, что шансы на победу увеличиваются…

Bellator

В статистике Вадима Немкова четырнадцать побед и два поражения, а один поединок остался без объявления результата.

На счету Кори Андерсона восемнадцать побед и пять поражений, а один поединок остался без объявления результата.