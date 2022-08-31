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Усман требует немедленного реванша с Эдвардсом

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе рассказал о своем поражении и готовности провести незамедлительный реванш.
Усман требует немедленного реванша с Эдвардсом
31 августа 2022 09:14
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Камару Усман не занимается оправданиями, а признает свое поражение и хочет провести третий поединок против действующего чемпиона Леона Эдвардса:

«Перестраховка не в моей привычке. Когда я бьюсь, то давлю педаль газа в пол. Я не смотрю на часы, а работаю в режиме нон-стоп. Потом звучит гонг, который я не слышу и рефери отводит меня в мой угол. Мне очень хотелось удосрочить Эдвардса, многие спрашивали, а почему я не боролся, дело в том, что я сфокусировался на нокаут и упал сам. Его хай-кик не стал для меня чем-то неожиданным. Вспомните, он же постоянно пробивал этот удар в течении нашего боя, но мне удавалось успешно блокировать его попытки. Я хотел красиво победить и заработать очередной бонус, но получилось иначе. Такие ситуации случаются… Да, чемпионы падают, но потом они обязательно возвращаются. Хочется провести реванш и сделать это как можно быстрее».

Получается, что к реваншу готовы все участники: действующий чемпион Леон Эдвардс, бывший чемпион Камару Усман и президент UFC Дана Уайт. Остается определиться с датой и можно делать официальный анонс. Есть вероятность, что такой поединок может состояться в конце декабря или начале января.

источник: «Советский спорт»
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