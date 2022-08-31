Тренер Гасаналиев прокомментировал подписание Дудакой в UFC

Сегодня ночью непобежденная российская спортсменка Виктория Дудакова одержала победу над бразильянкой Марией Сильвой единогласным решением судей и получила контракт с UFC. Тренер бойца Гасанали Гасаналиев рассказал нам о ее подготовке, травме и дальнейших перспективах:

«Мы приехали в Лас-Вегас и финальную часть подготовки к бою проводили в США. На второй день Виктория боролось с Тимуром Валиевым и порвала мениск. За месяц она падала пять раз, мы делали блокаду, но не могли сделать МРТ, в противном случае нас бы не допустила к поединку Атлетическая комиссия. Ходили к массажистам, терапевтам. Сегодня она победила чисто на морально-волевых качествам, показав всем, что она находится тут неспроста. Я всегда в нее верил. Пять лет назад, посмотрев ее первый бой, я понял, что она будущий чемпион».

Союз ММА России

Виктория Дудакова показала действительно доминирующее выступление и переиграла бразильскую спортсменку на ее поле — в борьбе.