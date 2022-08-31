Ирина Алексеева покинула Bellator и подписала контракт с UFC

Bellator продолжает разочаровывать своей откровенной антироссийской политикой. В этот раз уволили Ирину Алексееву. Причин никто не объяснил, но судя по политике организации, главная причина — российский паспорт. Ирина планировала выступить в США и активно занималась получение визы, но промоушен решил иначе. Алексеева не отчаялась, а подписала контракт с UFC, пополнив ростер женского легчайшего веса, ее дебют должен состояться зимой этого года. Поведение, когда-то второго мирового промоушена, заставляет задуматься. Стоит ли россиянам продолжать свои выступления там? Ожидая абсолютно необоснованного увольнения. Впрочем, представителям команды Fedor Team увольнение не угрожает, но это лишь пока. Скотт Кокер очень хочет заработать на прощальном поединке Федора Емельяненко, который он планирует провести в Нью-Йорке, поэтому бойцов его команды сейчас не трогают. Сомнений нет, что после боя Федора — все может поменяться. Президент организации разведет руками и расторгнет контракты. Может нужно его опередить и уйти самим? Ирина Алексеева точно не потеряется в UFC, а мы желаем ей дальнейших успехов и новых побед.

В последнем поединке Ирина Алексеева одолела Стефани Лило Пейдж единогласным решением судей. В ее статистике четыре победы и одно поражение.