Блогеры идут в бой. Новый выпуск «Нашего дела» опубликован в RUTUBE

Ислам Кадиев сразился против Азизхана Чоршанбиева. Все завершилось уже в первом раунде. В самом начале поединка бойцы старались работать вторым номером и не шли вперед, но ближе к середине раунда Ислам почувствовал свое превосходство и начал атаковать противника. В конце раунда Кадиев метким ударом отправил соперника на настил и осуществил добивание.

Поединок остановил рефери Александр Сидорин. Победу нокаутом одержал Ислам Кадиев. Стоит отметить, что Ислам не смог сделать вес, поэтому пояс он не получил.

Михаил «Лев Против» Лазутин снова вышел в клетку «Нашего дела». В этот раз его соперником стал Нарек «Пухляш» Симонян. Изначально Нарек должен был выйти в октагон против известного блогера Жени Ершова, и ранее он даже провёл с ним конференцию, но Ершов не смог выйти на бой, поскольку принимал участие в других съемках. На замену вышел Михаил Лазутин. «Лев Против» с первым же ударом гонга начал активно наступать на Нарека, а тому пришлось отбиваться от противника. Вскоре Симонян опомнился и нанес противнику мощный удар, отправив его в нокаут.

автор фото: «Наше дело»

Алисафа Мардалиев выступил против дебютанта «Нашего дела» Виктора Замашного. Первый раунд прошел в обоюдных атаках. Второй раунд для Мардалиева стал разгромным. Почти все время он пропускал сильнейшие удары от Замашного. Лишь к третьему раунду Мардалиев смог восстановиться и начал отвечать на действия соперника, однако в конечном итоге ему это не помогло. Решением судей победил Виктор Замашной.

Андрей Ялымов, ветеран «Нашего дела», встретился с дебютантом лиги Евгением Рязановым. Бойцы перешли в партер уже через 10 секунд после начала боя, где Рязанов начал получать локтями. В результате Ялымов рассек лоб своему оппоненту и бой был остановлен. Рязанов получил достаточно серьезную травму и не смог продолжить поединок, поэтому победителем был объявлен Андрей Ялымов. Сразу же после боя Ялымов пригласил в октагон Арби Эмиева и вызвал его на поединок. Бойцы сошлись в битве взглядов и даже устроили потасовку на ринге. Бойцов пришлось разнимать охране.

Специальным звездным гостем турнира стал Эдуард Вартанян, первый в истории ACA временный чемпион в лёгком весе. Он выступил в роли комментатора на двух главных поединках ивента.

Ссылка на просмотр турнира — https://rutube.sport/video/chorshanbiev-vs-kadiev-chempionskiy-boy/

Состав участников турнира

Азизхан «Красный король» Чоршанбиев - Ислам Кадиев

Михаил «Лев Против» Лазутин - Нарек «Пухляш»

Симонян Алисафа Мардалиев - Виктор Замашной

Андрей Ялымов - Евгений Рязанов

Иван Чернецкий - Салим Гасанов