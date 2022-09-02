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Чимаев или Диаз? Прогноз на главный бой UFC 279

11 сентября в США пройдет турнир UFC 279, в главном поединке вечера Хамзат Чимаев будет драться с Нейтом Диазом. «Советский спорт» расскажет о основных раскладах перед ожидаемым поединком.
Чимаев или Диаз? Прогноз на главный бой UFC 279
02 сентября 2022 08:00
автор: Антон Купреченков

Этот бой очень сильно ждут жители постсоветского пространства и хейтеры Хамзата Чимаева по всему миру. Многие недовольны резким взлетом шведского бойца чеченского происхождения и желают ему поражения. Матчмейкеры UFC в очередной раз сумели организовать поединок, который интересен абсолютно всем. «Стоктонский гангстер» — легендарный боец, которого любят все олдскульные зрители ММА. Да, сейчас он уже далек от пика, но его бои вызывают максимальный интерес.

Прогноз на бой

Нейт Диаз очень опасен в стойке. Ударная техника «Стоктонского гангстера» кажется весьма корявой, но не будем забывать, что он обладает выдающимися антропометрическими данными. Его двойка постоянно достигает цели, вспомним его первый поединок с Конором Макгрегором, когда он вынудил ирландца пойти в борьбу. У Диаза нет сильного тейкдауна, но его партер на высоте, что неудивительно для черного пояса по Бразильскому джиу-джитсу. Какое-то количество ударов Чимаев пропустит, перед переходом в борьбу, главное выстоять. Хамзат будет постоянно валить Диаза и наносить удары в партере, пытаясь довести поединок до остановки. Нокаутировать американца будет слишком сложно, а вот рассечь и дождаться остановки врачом — абсолютно реально. Хамзат Чимаев одержит досрочную победу, очень маловероятно, что поединок дойдет до судейского решения. Сюрприз может быть в стойке или же в партере, Диаз точно постарается, но хватит ли сил? Очень сомнительно. Ставим на победу Хамзата Чимаева техническим нокаутом во втором или третьем раунде.

Хамзат Чимаев в последнем поединке одолел Гилберта Бернса единогласным решением судей. В его активе одиннадцать побед и ни одного поражения.

Нейт Диаз в последнем бою уступил Леону Эдвардсу единогласным решением судей. На его счету двадцать три победы и тринадцать поражений.

источник: «Советский спорт»
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