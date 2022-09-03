Чемпион TOP DOG Наим «Самурай» скептически относится к вероятности боя с Минеевым

«По поводу того, как сложится бой «Север» - «Доктор” - сказать не могу. «Север» - это парень, который бьется на дальней дистанции, «Доктор» - на ближней. Самый высокий средневес подерется с самым низким. 50 на 50. Непредсказуемо».

Также «Самурай» высказался по поводу возможного соперника для следующего поединка на голых кулаках. В том числе, затронул тему боя с Владимиром Минеевым, который мог бы состоятся в рамках коллаборации TOP DOG с AMC Fight Nights.

«Кого вижу своим следующим соперником? Наверное, если Северин выиграет, то он следующий. Это я так понял, но могу ошибаться. Если же выиграет «Доктор», то он выйдет на «Кратоса». Минеев? Его я пока даже не рассматриваю. Думаю, это всё пока на уровне разговора. Скорее, скептически к вероятности этого боя отношусь».