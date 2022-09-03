Из Парижа с любовью. Где смотреть первый турнир UFC во Франции

Сирил Ган вернется в клетку UFC на первом осеннем турнире, а его соперником станет опасный нокаутер Тай Туиваса. Напомним, что французский боец был временным чемпионом UFC в тяжелом весе, но не смог одолеть основного чемпиона Фрэнсиса Нганну, проиграв судейским решением. Данный поединок открыл множество пробелов в техника Гана, показав, что с борьбой он совсем не дружит. Плюс, бывший претендент потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере.
Тай Туиваса — австралийский боец, который набрал серьезный ход и идет на серии из пяти побед кряду. Кстати, побеждает он исключительно нокаутами. Его оппозиция не самая топовая, но бить он умеет и делает это мастерски.
Бой будет носить статус претендентского, а это значит, что победитель встретится с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
БОЙ ЗА УВОЛЬНЕНИЕ
Российский средневес Роман Копылов потерпел два поражения кряду и находится на грани увольнения из UFC. Его соперником станет итальянец Алессио Де Кирико, который тоже не блещет своими победами. Очевидно, что проигравший будет уволен.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР UFC В ПАРИЖЕ
Турнир стартует 3 сентября в 19:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 22:00 по московскому времени, а главный бой около полуночи.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Основной кард
Сирил Ган – Тай Туиваса;
Роберт Уиттакер – Марви Ветори;
Роман Копылов – Алессио Ди Кирико;
Джон Макдесси – Насрат Хакпараст;
Уилльям Гомис – Жарно Эрренс;
Чарльз Журден – Натаниэль Вуд.
Предварительный кард
Абусупьян Магомедов – Дастин Штольцфус;
Фарес Зиам – Михал Фиглак;
Нассурдин Имамов – Хоакин Бакли;
Бенуа Сен-Дени – Габриэль Миранда;
Халид Таха – Кристиан Куинонез;
Стефани Эггер – Айлин Перез.