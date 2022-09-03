Из Парижа с любовью. Где смотреть первый турнир UFC во Франции

Сирил Ган вернется в клетку UFC на первом осеннем турнире, а его соперником станет опасный нокаутер Тай Туиваса. Напомним, что французский боец был временным чемпионом UFC в тяжелом весе, но не смог одолеть основного чемпиона Фрэнсиса Нганну, проиграв судейским решением. Данный поединок открыл множество пробелов в техника Гана, показав, что с борьбой он совсем не дружит. Плюс, бывший претендент потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере.

Фото: UFC

Тай Туиваса — австралийский боец, который набрал серьезный ход и идет на серии из пяти побед кряду. Кстати, побеждает он исключительно нокаутами. Его оппозиция не самая топовая, но бить он умеет и делает это мастерски.

Бой будет носить статус претендентского, а это значит, что победитель встретится с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

БОЙ ЗА УВОЛЬНЕНИЕ

Российский средневес Роман Копылов потерпел два поражения кряду и находится на грани увольнения из UFC. Его соперником станет итальянец Алессио Де Кирико, который тоже не блещет своими победами. Очевидно, что проигравший будет уволен.

Фото: UFC

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР UFC В ПАРИЖЕ

Турнир стартует 3 сентября в 19:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 22:00 по московскому времени, а главный бой около полуночи.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Основной кард

Сирил Ган – Тай Туиваса;

Роберт Уиттакер – Марви Ветори;

Роман Копылов – Алессио Ди Кирико;

Джон Макдесси – Насрат Хакпараст;

Уилльям Гомис – Жарно Эрренс;

Чарльз Журден – Натаниэль Вуд.

Предварительный кард

Абусупьян Магомедов – Дастин Штольцфус;

Фарес Зиам – Михал Фиглак;

Нассурдин Имамов – Хоакин Бакли;

Бенуа Сен-Дени – Габриэль Миранда;

Халид Таха – Кристиан Куинонез;

Стефани Эггер – Айлин Перез.