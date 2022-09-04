Кормье считает, что Масвидаль еще может подраться за титул чемпиона UFC

«Хорхе, ты должен сразиться с Гилбертом Бернсом прямо сейчас! Прими его вызов. Я не уверен, что это так, но Бернс уверяет, что вам предложили драться. Возможно, обоим бойцам мешают юридические проблемы, но Гилберт утверждает, что согласен и все теперь зависит от тебя. Победитель спокойно может выйти на титульный бой. Главное, сделать это до официального объявления даты реванша между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

Многие забывают, а может не знают, что Масвидаль не должен был драться с Камару Усманом в том поединке, он принял решение и пошел в бой на коротком уведомлении. Хорхе узнал об этом всего за шесть дней, прыгнул в самолет, остановился в Италии, купил пиццу, все остальное уже история. Он классно провел первый раунд и ему предоставили матч-реванш, но случайностей не бывает. Масвидаль слишком халатно относился к подготовке и проиграл три боя подряд. Сейчас ему нужно вернуться к победам, а для этого необходимо драться с Бернсом», – сказал экс-боец и комментатор UFC Даниэль Кормье.

Фото: UFC

Гилберт Бернс в последнем поединке уступил Хамзату Чимаеву единогласным решением судей. В его статистике двадцать побед и пять поражений.

Хорхе Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону единогласным решением судей. В его активе тридцать пять побед и шестнадцать поражений.