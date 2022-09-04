Ган вернулся на победную тропу. а Копылов не проиграл. Результаты UFC в Париже

СИРИЛ ГАН ПРОТИВ ТАЙ ТУИВАСА
Главный бой порадовал всех любителей смешанных единоборств. Тяжеловесы устроили зрелищную рубку в стойке. Ган даже успел побывать в нокдауне, но Туиваса не смог его добить. Рефери остановил поединок в третьем раунде, когда Сирил Ган провел серию, которая и стала решающей. Тай Туиваса упал на канвас и не смог сопротивляться. Сирил Ган одержал победу техническим нокаутом.
СО-ГЛАВНЫЙ БОЙ
Роберт Уиттакер и Марвин Веттори провели в октагоне все отведенное время. Уиттакер не оставил Веттори никаких шансов, победив единогласным судейским решением (30-27, 30-27, 29-28).
ПЕРВАЯ ПОБЕДА КОПЫЛОВА
Российский боец Роман Копылов одержал первую победу в UFC, победив Алессио Ди Кирико техническим нокаутом в третьем раунде.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ БОИ:
Стефани Эггер победила Айлин Перез удушающим приёмом во втором раунде;
Кристиан Куинонез победил Халида Таху техническим нокаутом в первом раунде;
Бенуа Сен-Дени победил Габриэля Миранду техническим нокаутом во втором раунде;
Фарес Зиам победил Мичала Фиглака единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Насрат Хакпараст победил Джона Макдесси единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Абусупьян Магомедов победил Дастина Стольцфуса техническим нокаутом в первом раунде.
ОСНОВНЫЕ БОИ:
Натаниэль Вуд победил Чарльза Жордена единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Уилльям Гомис победил Жарно Эрренса раздельным судейским решением (29-28, 29-28, 29-29);
Роман Копылов победил Алессио Ди Кирико техническим нокаутом в третьем раунде;
Насрудин Имавов победил Хоакина Бакли единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);
Роберт Уиттакер победил Марвина Веттори единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).