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Чемпион UFC в тяжелом весе не может назвать дату своего возвращения

Фрэнсис Нганну прокомментировал победу Сирила Гана и рассказал о примерных сроках своего возвращения в ММА после операции.
Чемпион UFC в тяжелом весе не может назвать дату своего возвращения
04 сентября 2022 12:59
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну посетил турнир в Париже и ответил на несколько вопросов журналистов.

О СРОКАХ СВОЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ В СПОРТ

— Сейчас у меня нет никаких конкретных сроков возвращения. Через неделю у меня прием у врача, все даты решает и озвучивает только он. Чувствую себя хорошо, но мне нужно еще немного времени. С момента операции прошло пять месяцев, я продолжаю восстанавливаться.

О ПОБЕДЕ СИРИЛА ГАНА НАД ТАЙ ТУИВАСОЙ

— Я знаю, что Сирил Ган просто отличный боец. Я его побил, но был впечатлен им. Он не просто так близок к вершине, когда мы дрались, то он был претендент №1. Он реально хорош, но поясом владею именно я. Посмотрел бой Гана и Туивасы на одном дыхании. Я был удивлен нокдауном Гана, подумал, что сейчас все закончится, но Сирил смог исправить положение и переломить ситуацию. Ган очень хорошо чувствует дистанцию, это и стало залогом его сегодняшней победы. Он работает на расстоянии, сближается и видит почти все удары. Он провел стратегический бой.

Фрэнсис Нганну в последнем поединке одержал победу над Сирилом Ганом единогласным решением судей. В его рекорде семнадцать побед и три поражения.

источник: «Советский спорт»
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