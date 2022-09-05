СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Нганну ожидает реванш с Ганом, а где Джонс?

Сирил Ган победил Тай Туивасу и снова будет драться за титул UFC в тяжелом весе против Фрэнсиса Нганну, а Джонс Джонс снова пропал.
Нганну ожидает реванш с Ганом, а где Джонс?
05 сентября 2022 08:03
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Фрэнсиса Нганну

UFC не оставляет попыток довести действующего чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну до потери титула. Сирил Ган провел всего один бой после поражения и снова будет биться за пояс.

НА ЧТО НАДЕЕТСЯ ДАНА УАЙТ?

Фрэнсис Нганну перенес операцию и простаивает около полугода, а его возвращение планируется не раньше середины зимы. Руководство UFC надеется, что Сирил Ган сможет взять реванш, а Нганну уменьшит свой пыл и его контракт не нужно будет пересматривать. На деле все будет иначе. Сирил Ган абсолютно не борется, научиться это делать у него не получится. В реванше мы не увидим ничего нового. Чемпион снова победит в доминирующей манере, а претендент потерпит поражение и сильно откатится от титульной гонки. Чудо не случится.

Фото: UFC

А ГДЕ ДЖОН ДЖОНС?

Снова пропал… Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе грозится вернуться уже около года, а воз и ныне там… Говорилось, что он должен перейти в тяжелый вес и сразиться за титул с Фрэнсисом Нганну, когда же чемпион занялся своим здоровьем, то Джонс решил драться против Стипе Миочича. Сейчас все становится ясно. Нганну снова дерется с Ганом, Миочич ждет какого-то другого оппонента, но точно не Джонса. Очень сомнительно, что Джон Джонс когда-нибудь вернется в ММА.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Нганну ожидает реванш с Ганом, а где Джонс?
Нганну ожидает реванш с Ганом, а где Джонс?
Сирил Ган победил Тай Туивасу и снова будет драться за титул UFC в тяжелом весе против Фрэнсиса Нганну, а Джонс Джонс снова пропал.
05.09.2022 08:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Чемпион UFC в тяжелом весе не может назвать дату своего возвращения
Чемпион UFC в тяжелом весе не может назвать дату своего возвращения
Фрэнсис Нганну прокомментировал победу Сирила Гана и рассказал о примерных сроках своего возвращения в ММА после операции.
04.09.2022 12:59
ММА
автор: Антон Купреченков
Ган вернулся на победную тропу. а Копылов не проиграл. Результаты UFC в Париже
Ган вернулся на победную тропу. а Копылов не проиграл. Результаты UFC в Париже
Во Франции состоялся первый турнир UFC. В главном поединке вечера Сирил Ган победит Тай Туивасу техническим нокаутом в третьем раунде.
04.09.2022 11:01
ММА
автор: Антон Купреченков
Кормье считает, что Масвидаль еще может подраться за титул чемпиона UFC
Кормье считает, что Масвидаль еще может подраться за титул чемпиона UFC
Комментатор UFC рассказал о возможных перспективах Хорхе Масвидаля в полусреднем весе.
04.09.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Из Парижа с любовью. Где смотреть первый турнир UFC во Франции
Из Парижа с любовью. Где смотреть первый турнир UFC во Франции
3 сентября в Париже состоится первый турнир UFC на территории Франции. В главном поединке вечера Сирил Ган сразится с Тай Туивасой.
03.09.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Чемпион TOP DOG Наим «Самурай» скептически относится к вероятности боя с Минеевым
Чемпион TOP DOG Наим «Самурай» скептически относится к вероятности боя с Минеевым
Чемпион TOP DOG в среднем весе Наим «Самурай» Давудов прокомментировал предстоящий бой между Александром «Севером» Севериным и Тимуром «Доктором» Акаимовым, который состоится 24-го сентября на турнире в Сочи.
03.09.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Чимаев или Диаз? Прогноз на главный бой UFC 279
Чимаев или Диаз? Прогноз на главный бой UFC 279
11 сентября в США пройдет турнир UFC 279, в главном поединке вечера Хамзат Чимаев будет драться с Нейтом Диазом. «Советский спорт» расскажет о основных раскладах перед ожидаемым поединком.
02.09.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Блогеры идут в бой. Новый выпуск «Нашего дела» опубликован в RUTUBE
Блогеры идут в бой. Новый выпуск «Нашего дела» опубликован в RUTUBE
В очередном выпуске зрители увидят яркие поединки бойцов промоушена «Наше дело». Бой за чемпионский пояс лиги - Ислам Кадиев против Азизхана Чоршанбиева. Михаил «Лев Против» Лазутин в противостоянии с Нареком «Пухляшом» Симоняном. Алисафа Мардалиев в бою с Виктором Замашным и другие бои уже сейчас на RUTUBE.
01.09.2022 21:55
ММА
автор: Антон Купреченков
Чимаев, Головкин и Диаз. Главные поединки сентября в ММА и боксе
Чимаев, Головкин и Диаз. Главные поединки сентября в ММА и боксе
Лето закончилось, но жаркие бои продолжатся. «Советский спорт» расскажет, что смотреть в первый осенний месяц.
01.09.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Ирина Алексеева покинула Bellator и подписала контракт с UFC
Ирина Алексеева покинула Bellator и подписала контракт с UFC
Bellator продолжает увольнять российских спортсменов. Ирина Алексеева покинула организацию и перешла в UFC.
31.08.2022 10:31
ММА
автор: Антон Купреченков
«Не хочу обижать «Спартак», но должны были побеждать крупнее». Вратарь «Зенита» — о главном матче РПЛ
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
«Спартак» к чемпионству не готов — доказано Мостовым! Как красно-белые проиграли дома «Зениту» матч за первое место
В центральном матче 8-го тура РПЛ чемпион страны одержал волевую победу в Тушине (2:1) и по-прежнему возглавляет таблицу.
«МЮ» выздоравливает! Как «красные дьяволы» прихлопнули лидера АПЛ дебютным голом Антони и дублем Рэшфорда
В 6-м туре АПЛ команда Эрика тен Хага выиграла у «Арсенала» (3:1), одержав четвертую победу подряд.
Двойной юбилей Ферстаппена на домашней трассе! Итоги Гран-при Нидерландов
Макс Ферстаппен на «Ред Булле» выиграл 30-ю в карьере гонку, сделав очередной шаг ко второму подряд чемпионскому титулу.
Удав по прозвищу Орел. Как Хабиб Нурмагомедов доказал миру, что борец сильнее боксера и каратиста
Цикл материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о непобедимом мастере смешанных единоборств, первым из наших бойцов завоевавшем титул чемпиона UFC – самый престижный в мире ММА.
Пиняев вернулся, а героем стал Дивеев! Как ЦСКА прервал черную гостевую серию победой над «Крыльями»
В матче 8-го тура РПЛ армейцы взяли три очка в Самаре благодаря голу Игоря Дивеева.
«Безнадега из Суперкубка точно не повторится, ставлю на 1:1!» Ловчев — о матче «Спартак» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев, давая «Плеймейкеру» прогноз на центральный матч 8-го тура РПЛ (4 сентября, 20:00), высказал уверенность, что эта игра не будет иметь ничего общего с разгромом красно-белых питерцами в Суперкубке два месяца назад.
Ган превратил лицо Туивасы в кровавую маску! Итоги UFC Paris
В Париже прошел первый в истории Франции турнир UFC, в главном бою которого Сирил Ган нокаутировал Тая Туивасу и стал претендентом в супертяжелом весе.
«Быки» разбушевались! Как «Краснодар» победил «Сочи» и догнал «Зенит»
Команда Александра Сторожука приятно удивляет на старте сезона, одержав пятую победу в последних шести матчах.
«Сам побаиваюсь нашего первого звена». Олег Знарок — после поражения от «Динамо»
Главный тренер «Ак Барса» подвел неутешительные для его команды итоги матча КХЛ против «Динамо» (0:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика