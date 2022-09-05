Нганну ожидает реванш с Ганом, а где Джонс?

UFC не оставляет попыток довести действующего чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну до потери титула. Сирил Ган провел всего один бой после поражения и снова будет биться за пояс.

НА ЧТО НАДЕЕТСЯ ДАНА УАЙТ?

Фрэнсис Нганну перенес операцию и простаивает около полугода, а его возвращение планируется не раньше середины зимы. Руководство UFC надеется, что Сирил Ган сможет взять реванш, а Нганну уменьшит свой пыл и его контракт не нужно будет пересматривать. На деле все будет иначе. Сирил Ган абсолютно не борется, научиться это делать у него не получится. В реванше мы не увидим ничего нового. Чемпион снова победит в доминирующей манере, а претендент потерпит поражение и сильно откатится от титульной гонки. Чудо не случится.

Фото: UFC

А ГДЕ ДЖОН ДЖОНС?

Снова пропал… Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе грозится вернуться уже около года, а воз и ныне там… Говорилось, что он должен перейти в тяжелый вес и сразиться за титул с Фрэнсисом Нганну, когда же чемпион занялся своим здоровьем, то Джонс решил драться против Стипе Миочича. Сейчас все становится ясно. Нганну снова дерется с Ганом, Миочич ждет какого-то другого оппонента, но точно не Джонса. Очень сомнительно, что Джон Джонс когда-нибудь вернется в ММА.