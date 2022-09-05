СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«У Диаза нет шансов». Диана Авсарагова о главном поединке UFC 279

Непобежденный боец Bellator Диана Авсарагова поделилась с «Советским спортом» прогнозом на поединок между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом, который состоится 11 августа и возглавит турнир UFC 279.
«У Диаза нет шансов». Диана Авсарагова о главном поединке UFC 279
05 сентября 2022 15:46
автор: Антон Купреченков
автор фото: социальная сеть Дианы Авсараговой

«Не вижу никаких шансов у Нейта Диаза, его время давно прошло, мотивации тоже нет. Я слышала, что он организует свой промоушен, думаю, что после завершения карьеры он займется промоутерской деятельностью. Это будет логично. Повторюсь, шансов в бою с Хамзатом Чимаевым просто нет. Диаз просто не потянет физически и функционально. Для Хамзата это будет хороший опыт и еще один шаг к вершине. Ставлю на победу Чимаева техническим нокаутом в третьем раунде».

UFC

Хамзат Чимаев в последнем поединке одолел Гилберта Бернса единогласным решением судей. В его активе одиннадцать побед и ни одного поражения.

Нейт Диаз в последнем бою уступил Леону Эдвардсу единогласным решением судей. На его счету двадцать три победы и тринадцать поражений.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«У Диаза нет шансов». Диана Авсарагова о главном поединке UFC 279
«У Диаза нет шансов». Диана Авсарагова о главном поединке UFC 279
Непобежденный боец Bellator Диана Авсарагова поделилась с «Советским спортом» прогнозом на поединок между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом, который состоится 11 августа и возглавит турнир UFC 279.
05.09.2022 15:46
ММА
автор: Антон Купреченков
Нганну ожидает реванш с Ганом, а где Джонс?
Нганну ожидает реванш с Ганом, а где Джонс?
Сирил Ган победил Тай Туивасу и снова будет драться за титул UFC в тяжелом весе против Фрэнсиса Нганну, а Джонс Джонс снова пропал.
05.09.2022 08:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Чемпион UFC в тяжелом весе не может назвать дату своего возвращения
Чемпион UFC в тяжелом весе не может назвать дату своего возвращения
Фрэнсис Нганну прокомментировал победу Сирила Гана и рассказал о примерных сроках своего возвращения в ММА после операции.
04.09.2022 12:59
ММА
автор: Антон Купреченков
Ган вернулся на победную тропу. а Копылов не проиграл. Результаты UFC в Париже
Ган вернулся на победную тропу. а Копылов не проиграл. Результаты UFC в Париже
Во Франции состоялся первый турнир UFC. В главном поединке вечера Сирил Ган победит Тай Туивасу техническим нокаутом в третьем раунде.
04.09.2022 11:01
ММА
автор: Антон Купреченков
Кормье считает, что Масвидаль еще может подраться за титул чемпиона UFC
Кормье считает, что Масвидаль еще может подраться за титул чемпиона UFC
Комментатор UFC рассказал о возможных перспективах Хорхе Масвидаля в полусреднем весе.
04.09.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Из Парижа с любовью. Где смотреть первый турнир UFC во Франции
Из Парижа с любовью. Где смотреть первый турнир UFC во Франции
3 сентября в Париже состоится первый турнир UFC на территории Франции. В главном поединке вечера Сирил Ган сразится с Тай Туивасой.
03.09.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Чемпион TOP DOG Наим «Самурай» скептически относится к вероятности боя с Минеевым
Чемпион TOP DOG Наим «Самурай» скептически относится к вероятности боя с Минеевым
Чемпион TOP DOG в среднем весе Наим «Самурай» Давудов прокомментировал предстоящий бой между Александром «Севером» Севериным и Тимуром «Доктором» Акаимовым, который состоится 24-го сентября на турнире в Сочи.
03.09.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Чимаев или Диаз? Прогноз на главный бой UFC 279
Чимаев или Диаз? Прогноз на главный бой UFC 279
11 сентября в США пройдет турнир UFC 279, в главном поединке вечера Хамзат Чимаев будет драться с Нейтом Диазом. «Советский спорт» расскажет о основных раскладах перед ожидаемым поединком.
02.09.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Блогеры идут в бой. Новый выпуск «Нашего дела» опубликован в RUTUBE
Блогеры идут в бой. Новый выпуск «Нашего дела» опубликован в RUTUBE
В очередном выпуске зрители увидят яркие поединки бойцов промоушена «Наше дело». Бой за чемпионский пояс лиги - Ислам Кадиев против Азизхана Чоршанбиева. Михаил «Лев Против» Лазутин в противостоянии с Нареком «Пухляшом» Симоняном. Алисафа Мардалиев в бою с Виктором Замашным и другие бои уже сейчас на RUTUBE.
01.09.2022 21:55
ММА
автор: Антон Купреченков
Чимаев, Головкин и Диаз. Главные поединки сентября в ММА и боксе
Чимаев, Головкин и Диаз. Главные поединки сентября в ММА и боксе
Лето закончилось, но жаркие бои продолжатся. «Советский спорт» расскажет, что смотреть в первый осенний месяц.
01.09.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
«Ман Сити» за 3,70? А может, и Месси с коэффициентом 15! Расклады перед стартом Лиги чемпионов
6 сентября стартует групповой турнир Лиги чемпионов. Сразу в нескольких квартетах очевидных претендентов на плей-офф больше двух, а значит, кто-то обязательно станет лишним.
«Только фарт мог спасти красно-белых». Булыкин — о матче «Спартак» — «Зенит»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от гостевой победы «Зенита» над «Спартаком» (2:1).
«Спартак», «Зенит» и «золотая бутса». Обзор футбольных мемов
Последние новости из мира футбола в картинках.
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 05.09.2022: на кону 14 299 414 рублей!
5 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Вот и сказочке конец… Как Медведев потерял на US Open титул и первую ракетку мира
На турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке минувшей ночью из четырех россиян в четвертьфинал пробился один Карен Хачанов. Даниил Медведев в четырех партиях проиграл австралийцу Нику Кирьосу.
«Не хочу обижать «Спартак», но должны были побеждать крупнее». Вратарь «Зенита» — о главном матче РПЛ
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
«Спартак» к чемпионству не готов — доказано Мостовым! Как красно-белые проиграли дома «Зениту» матч за первое место
В центральном матче 8-го тура РПЛ чемпион страны одержал волевую победу в Тушине (2:1) и по-прежнему возглавляет таблицу.
«МЮ» выздоравливает! Как «красные дьяволы» прихлопнули лидера АПЛ дебютным голом Антони и дублем Рэшфорда
В 6-м туре АПЛ команда Эрика тен Хага выиграла у «Арсенала» (3:1), одержав четвертую победу подряд.
Двойной юбилей Ферстаппена на домашней трассе! Итоги Гран-при Нидерландов
Макс Ферстаппен на «Ред Булле» выиграл 30-ю в карьере гонку, сделав очередной шаг ко второму подряд чемпионскому титулу.
Удав по прозвищу Орел. Как Хабиб Нурмагомедов доказал миру, что борец сильнее боксера и каратиста
Цикл материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о непобедимом мастере смешанных единоборств, первым из наших бойцов завоевавшем титул чемпиона UFC – самый престижный в мире ММА.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика