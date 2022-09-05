«У Диаза нет шансов». Диана Авсарагова о главном поединке UFC 279

«Не вижу никаких шансов у Нейта Диаза, его время давно прошло, мотивации тоже нет. Я слышала, что он организует свой промоушен, думаю, что после завершения карьеры он займется промоутерской деятельностью. Это будет логично. Повторюсь, шансов в бою с Хамзатом Чимаевым просто нет. Диаз просто не потянет физически и функционально. Для Хамзата это будет хороший опыт и еще один шаг к вершине. Ставлю на победу Чимаева техническим нокаутом в третьем раунде».

UFC

Хамзат Чимаев в последнем поединке одолел Гилберта Бернса единогласным решением судей. В его активе одиннадцать побед и ни одного поражения.

Нейт Диаз в последнем бою уступил Леону Эдвардсу единогласным решением судей. На его счету двадцать три победы и тринадцать поражений.