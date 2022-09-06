Американский журналист прокомментировал судейский скандал на турнире AMC Fight Nights в Минске

В AMC Fight Nights существует ограничение на борьбу в партере, бороться можно ровно минуту, а потом рефери поднимает бойцов в стойку. В главном поединке вечера все развивалось максимально стремительно, Зулузиньо очень быстро оказался в маунте и попытался провести Романкевичу болевой прием, но отпустил руку, понимая, что времени не хватает, начав осуществлять добивание. Минута подошла к концу и бойцов подняли в стойку. Дальше все пошло еще быстрее… Сергей нанес несколько ударов в голову и Зулузиньо просто рухнул, ударившись лицом о настил клетки. Бой был остановлен. Разумеется, все это вызвало шквал критики со стороны болельщиков. Не будь ограничения, то Зулузиньо бы победил. Ни для кого не секрет. что западная публика не особо смотрит наши турниры, но американский журналист Шакиэль Махджури даже выразил свое мнение по этому поводу:

«Просто ужасно. Рефери поднимает бойца из маунта. Спустя несколько секунд Зулузиньо был жестоко нокаутирован».

Здорово, что они смотрят, а вот ситуация совсем не здоровая. Мы не раз писали, что нельзя ограничивать борьбу в ММА. Поднимать в стойку можно и нужно, но если у бойцов нет никакой активности. Маунт — убойная позиция. Зулузиньо был лишен очевидной победы и улетел в тяжелый нокаут. Если правила не поменять, не вернуть их назад, то критика будет лишь нарастать. ММА — спорт, где доминируют борцы, а если не давать им бороться, то все это превратится в тайский бокс.