Чимаев идет за головой Диаза. Где смотреть UFC 279

В главном бою вечера сохраняется некоторая интрига. Нейт Диаз постарается громко хлопнуть дверью, победив Хамзата Чимаева, но очень сомнительно, что у него это получится.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ДЛЯ ТОНИ ФЕРГЮСОНА

«Эль-Кукуй» уже забыл вкус победы, сейчас Тони Фергюсон находится в одном шаге от увольнения. Дана Уайт не простит очередного поражения. Ли Джинглианг – крепкий середняк, которого нужно побеждать, а иначе в UFC делать нечего и Тони это прекрасно понимает.

В рамках UFC 279 россиянин Денис Тюлюнин проведет свой второй поединок в организации, а его соперником станет Джейми Пикетт.

ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC 279

Турнир стартует 11 сентября в 01:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 05:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Предварительные бои:

● Хаким Даводу – Джулиан Эроса;

● Жаилтон Алмейда – Антон Туркаль;

● Денис Тюлюлин – Джейми Пикетт;

● Джейк Коллье – Крис Барнетт;

● Норма Дюмонт – Даниэль Вульф;

● Чад Энхелигер – Хейли Алатенг;

● Мелисса Мартинес – Элис Рид;

● Дэриан Уикс – Йохан Лайнесс.

Главный кард:

● Хамзат Чимаев – Нейт Диас;

● Тони Фергюсон – Ли Джинглианг;

● Кевин Холланд – Даниэль Родригес;

● Ирен Алдана – Мэйси Чиассон;

● Джонни Уокер – Ион Куцелаба .