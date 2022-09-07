Чимаев идет за головой Диаза. Где смотреть UFC 279

В главном бою вечера сохраняется некоторая интрига. Нейт Диаз постарается громко хлопнуть дверью, победив Хамзата Чимаева, но очень сомнительно, что у него это получится.
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ДЛЯ ТОНИ ФЕРГЮСОНА
«Эль-Кукуй» уже забыл вкус победы, сейчас Тони Фергюсон находится в одном шаге от увольнения. Дана Уайт не простит очередного поражения. Ли Джинглианг – крепкий середняк, которого нужно побеждать, а иначе в UFC делать нечего и Тони это прекрасно понимает.
В рамках UFC 279 россиянин Денис Тюлюнин проведет свой второй поединок в организации, а его соперником станет Джейми Пикетт.
ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC 279
Турнир стартует 11 сентября в 01:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 05:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Предварительные бои:
● Хаким Даводу – Джулиан Эроса;
● Жаилтон Алмейда – Антон Туркаль;
● Денис Тюлюлин – Джейми Пикетт;
● Джейк Коллье – Крис Барнетт;
● Норма Дюмонт – Даниэль Вульф;
● Чад Энхелигер – Хейли Алатенг;
● Мелисса Мартинес – Элис Рид;
● Дэриан Уикс – Йохан Лайнесс.
Главный кард:
● Хамзат Чимаев – Нейт Диас;
● Тони Фергюсон – Ли Джинглианг;
● Кевин Холланд – Даниэль Родригес;
● Ирен Алдана – Мэйси Чиассон;
● Джонни Уокер – Ион Куцелаба .