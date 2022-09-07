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Чимаев идет за головой Диаза. Где смотреть UFC 279

11 сентября в США пройдет турнир UFC 279. В главном поединке вечера Нейт Диаз сразится с Хамзатом Чимаевым.
Чимаев идет за головой Диаза. Где смотреть UFC 279
07 сентября 2022 08:44
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

В главном бою вечера сохраняется некоторая интрига. Нейт Диаз постарается громко хлопнуть дверью, победив Хамзата Чимаева, но очень сомнительно, что у него это получится.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ДЛЯ ТОНИ ФЕРГЮСОНА

«Эль-Кукуй» уже забыл вкус победы, сейчас Тони Фергюсон находится в одном шаге от увольнения. Дана Уайт не простит очередного поражения. Ли Джинглианг – крепкий середняк, которого нужно побеждать, а иначе в UFC делать нечего и Тони это прекрасно понимает.

В рамках UFC 279 россиянин Денис Тюлюнин проведет свой второй поединок в организации, а его соперником станет Джейми Пикетт.

ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC 279

Турнир стартует 11 сентября в 01:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 05:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Предварительные бои:

Хаким Даводу – Джулиан Эроса;

Жаилтон Алмейда – Антон Туркаль;

Денис Тюлюлин – Джейми Пикетт;

Джейк Коллье – Крис Барнетт;

Норма Дюмонт – Даниэль Вульф;

Чад Энхелигер – Хейли Алатенг;

Мелисса Мартинес – Элис Рид;

Дэриан Уикс – Йохан Лайнесс.

Главный кард:

Хамзат Чимаев – Нейт Диас;

Тони Фергюсон – Ли Джинглианг;

Кевин Холланд – Даниэль Родригес;

Ирен Алдана – Мэйси Чиассон;

Джонни Уокер – Ион Куцелаба .

источник: «Советский спорт»
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