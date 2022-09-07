Неужели Андерсон Сильва продался?

НОВАЯ ЖЕРТВА

Джейк Пол продолжает охоту за звездными скальпами и нашел новую жертву. 29 октября он будет драться с легендарным бойцом ММА Андерсоном Сильвой, поединок пройдет в промежуточном весе (85 кг). В этом бою странно все. Блогер постоянно дерется в разных весах и традиционно побеждает именитых оппонентов.

СПОРТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Ее просто нет. Все понимают, что Джейк Пол никакой не боец, а просто парень с толстым кошельком. Он не будет драться по-честному. Андерсон Сильва — настоящий профессионал, который не оставит блогеру никаких шансов, уничтожив его в первом раунде, но с таким подходом никакого боя бы не планировалось.

Чудес не бывает и «Паук» просто ляжет, проиграв досрочно.

А МОЖЕТ ВСЕ БУДЕТ ПО ЧЕСТНОМУ?

Жаль, что мы никогда не сможем прочитать контракт на бой, а ведь там все прописано. Сильва ушел из ММА и дерется по правилам бокса, зарабатывая не самые большие деньги. Видимо, он решил исправить это упущение. Проблема в том, что не получится нарушить все договоренности, нокаутировать Пола и уйти с гордо поднятой головой… Нет, так можно, но только денег не дадут. Чудес не бывает. Джейк Пол «нокаутирует» очередного легендарного бойца.