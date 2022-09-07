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Двойник Емельяненко против своего обидчика: «Фомич» и «Имеля» встретятся на турнире TOP DOG FC 16

Турнир TOP DOG анонсировал новый супер бой, который пройдет в Сочи.
Двойник Емельяненко против своего обидчика: «Фомич» и «Имеля» встретятся на турнире TOP DOG FC 16
07 сентября 2022 17:43
автор: Антон Купреченков
автор фото: TOP DOG

Не знающий поражений в кулачных боях тяжеловес Олег «Фомич» Фомичёв проведёт свой следующий поединок 24 сентября на турнире TOP DOG FC 16 в Сочи. Его соперником станет непобежденный профессиональный боксёр Игорь «Имеля» Ионов, который уже бился на турнире TOP DOG: Prospect и одержал там досрочную победу в первом раунде.

Напомним, что Фомичёв идет в TOP DOG на серии из двух побед. В первом бою он одержал досрочную победу над Максимом «Литвой» Литвинцом, во втором - победил по очкам Эмина «Немого» Рахиба.

Для Игоря Ионова бой против «Фомича» станет дебютным сражением на голых кулаках. В профессиональном боксе у него 3 боя - 3 победы, а в списке побеждённых бойцов также присутствует имя Максима «Литвы» Литвинца.

Бойцы уже встречались друг с другом по правилам любительского бокса. Победителем боя стал Игорь Ионов.



источник: «Советский спорт»
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