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Победа или увольнение. Будем ли мы ставить на Тони Фергюсона?

11 сентября в рамках турнира UFC 279 легковесу Тони Фергюсону будет дан последний шанс, если он уступит китайскому спортсмену Ли Джинлиангу, то его могут уволить из UFC.
Победа или увольнение. Будем ли мы ставить на Тони Фергюсона?
07 сентября 2022 22:43
автор: Антон Купреченков
автор фото: Социальная сеть Ли Джинлианга

Что с Тони?

«Эль-Кукуй» переживает завершающий этап своей карьеры. Когда-то казалось, что после ухода Хабиба —Тони Фергюсон станет чемпионом, но судьба распорядилась иначе. Джастин Гэйджи прервал победную серию Фергюсона, показав его слабые стороны, а потом нокаутировал. Возможно, что американский боец мексиканского происхождения просто оступился, но нет… Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш вынесли его в одну калитку, не нокаутировали или засамбитили, но откровенно деклассировали. Майкл Чендлер пошел по стопам Джастина Гэйджи и отправил Тони в глубокий нокаут, пробив фронт-кик. Сейчас бывший топ идет на серии из четырех поражений кряду и может быть уволен из UFC.

Ли Джинлианг

Китайского бойца уничтожил Хамзат Чимаев, задушив его в самом начале первого раунда. Парень не робкого десятка, который любит биться в стойке и обладает нокаутирующим ударом, что уже опасно для Тони. В последнем бою он сотворил сенсацию, отправив в нокаут Муслима Салихова.

Ставить или нет?

Ставить на Тони Фергюсона довольно опасно. Он стал слишком нестабилен и может улететь в очередной нокаут, но может и победить. Поражение заставит Дану Уайта позаботиться о здоровье мексиканца и уволить его. Победа выведет Ли Джинлианга на совершенно иной уровень. Обоюдная мотивация в этом поединке будет зашкаливать.

Тони Фергюсон в последнем бою был нокаутирован Майклом Чендлером во втором раунде. На его счету двадцать пять побед и семь поражений.

Ли Джинлианг в последнем поединке победил Муслима Салихова техническим нокаутом во втором раунде. В его статистике девятнадцать побед и семь поражений.

источник: «Советский спорт»
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Победа или увольнение. Будем ли мы ставить на Тони Фергюсона?
Победа или увольнение. Будем ли мы ставить на Тони Фергюсона?
11 сентября в рамках турнира UFC 279 легковесу Тони Фергюсону будет дан последний шанс, если он уступит китайскому спортсмену Ли Джинлиангу, то его могут уволить из UFC.
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