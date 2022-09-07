Победа или увольнение. Будем ли мы ставить на Тони Фергюсона?

Что с Тони?

«Эль-Кукуй» переживает завершающий этап своей карьеры. Когда-то казалось, что после ухода Хабиба —Тони Фергюсон станет чемпионом, но судьба распорядилась иначе. Джастин Гэйджи прервал победную серию Фергюсона, показав его слабые стороны, а потом нокаутировал. Возможно, что американский боец мексиканского происхождения просто оступился, но нет… Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш вынесли его в одну калитку, не нокаутировали или засамбитили, но откровенно деклассировали. Майкл Чендлер пошел по стопам Джастина Гэйджи и отправил Тони в глубокий нокаут, пробив фронт-кик. Сейчас бывший топ идет на серии из четырех поражений кряду и может быть уволен из UFC.

Ли Джинлианг

Китайского бойца уничтожил Хамзат Чимаев, задушив его в самом начале первого раунда. Парень не робкого десятка, который любит биться в стойке и обладает нокаутирующим ударом, что уже опасно для Тони. В последнем бою он сотворил сенсацию, отправив в нокаут Муслима Салихова.

Ставить или нет?

Ставить на Тони Фергюсона довольно опасно. Он стал слишком нестабилен и может улететь в очередной нокаут, но может и победить. Поражение заставит Дану Уайта позаботиться о здоровье мексиканца и уволить его. Победа выведет Ли Джинлианга на совершенно иной уровень. Обоюдная мотивация в этом поединке будет зашкаливать.

Тони Фергюсон в последнем бою был нокаутирован Майклом Чендлером во втором раунде. На его счету двадцать пять побед и семь поражений.

Ли Джинлианг в последнем поединке победил Муслима Салихова техническим нокаутом во втором раунде. В его статистике девятнадцать побед и семь поражений.