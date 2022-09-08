«Каждый бой для меня важен»: Заур Абдуллаев и Джованни Страффон провели открытую тренировку

Кроме журналистов, тренировку посетили юные боксеры со всей Челябинской области. Ребят набралось больше сотни, поэтому тренер Заура Али Ахмедов провел для них отдельный мастер-класс.

Источник фото: RCC

«Круто, когда дети поддерживают. Любая поддержка — это приятно, но от детей особенно. Каждый бой для меня важен, поэтому 11-го числа буду зрителей удивлять красивым боксом и постараюсь закончить бой досрочно», — рассказал российский боксер после тренировки.

Источник фото: RCC

Заур готовился к бою в три этапа. Первые сборы прошли в Дагестане, где боксер набрал форму, затем в Екатеринбурге он работал со спарринг-партнерами, а в Челябинске его ждет самый сложный этап — весогонка. Официальное взвешивание пройдет в субботу, и боксеры должны показать на весах 61,2 кг.

Кроме главной пары, в открытой тренировке приняли участие и два челябинских боксера: Иван Чирков и Вильдан Минасов.