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«Каждый бой для меня важен»: Заур Абдуллаев и Джованни Страффон провели открытую тренировку

Сегодня в Челябинске состоялась открытая тренировка обладателя титула WBC Silver Заура Абдуллаева и экс-чемпиона мира по версии IBO Джованни Страффона. Боксеры разделят ринг уже в это воскресенье — бой станет главным событием турнира RCC Boxing Promotions.
«Каждый бой для меня важен»: Заур Абдуллаев и Джованни Страффон провели открытую тренировку
08 сентября 2022 15:08
автор: Антон Купреченков
автор фото: RCC

Кроме журналистов, тренировку посетили юные боксеры со всей Челябинской области. Ребят набралось больше сотни, поэтому тренер Заура Али Ахмедов провел для них отдельный мастер-класс.

Источник фото: RCC

«Круто, когда дети поддерживают. Любая поддержка — это приятно, но от детей особенно. Каждый бой для меня важен, поэтому 11-го числа буду зрителей удивлять красивым боксом и постараюсь закончить бой досрочно», — рассказал российский боксер после тренировки.

Источник фото: RCC

Заур готовился к бою в три этапа. Первые сборы прошли в Дагестане, где боксер набрал форму, затем в Екатеринбурге он работал со спарринг-партнерами, а в Челябинске его ждет самый сложный этап — весогонка. Официальное взвешивание пройдет в субботу, и боксеры должны показать на весах 61,2 кг.

Кроме главной пары, в открытой тренировке приняли участие и два челябинских боксера: Иван Чирков и Вильдан Минасов.

источник: «Советский спорт»
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«Каждый бой для меня важен»: Заур Абдуллаев и Джованни Страффон провели открытую тренировку
«Каждый бой для меня важен»: Заур Абдуллаев и Джованни Страффон провели открытую тренировку
Сегодня в Челябинске состоялась открытая тренировка обладателя титула WBC Silver Заура Абдуллаева и экс-чемпиона мира по версии IBO Джованни Страффона. Боксеры разделят ринг уже в это воскресенье — бой станет главным событием турнира RCC Boxing Promotions.
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