Новый выпуск конференции «Нашего дела»: Мурад Легенда против Вадим Вадимыча

Вадим Вадимыч, яркая звезда конференций «Нашего дела», вновь пришёл в студию обсудить бой с Мурадом по прозвищу «Легенда». История, которая тянется уже на протяжении трёх конференций, движется к своему логическому завершению. На прошлой конференции Вадим Вадимыч подарил Мураду овцу. Казалось, после такого подарка зрителя будет сложно удивить, но Вадим в очередной раз превзошел себя и вручил своему оппоненту обезьяну.

Женя Ершов и Михаил «Лев Против» Лазутин снова встретились на «Нашем деле» и обсудили свой прошедший бой, в котором Женя Ершов нокаутировал Михаила. Словесная перепалка блогеров привела к настоящей драке прямо в студии. Бой не смог решить конфликт между соперниками, поэтому в будущем возможен реванш.

Внезапно в студию ворвался боец Назир Кишуков по прозвищу «Волейболист» и напал на Женю Ершова. Мотивом драки стали грубые высказывания Жени Ершова в адрес Назира, которые не остались без ответа. Конфликт между бойцами тянется уже достаточно долгое время.

Александр Гобозов вновь встретился с Юрием Берченко по прозвищу «Берчик». На первой конференции соперники устраивали жесткие драки. В этот раз всё прошло в более сдержанной манере, ведь парни решили выяснить отношения в поединке.

Мартан Мурадов, один из самых известных рефери в поп-ММА, уже давно не выступает в роли бойца. Несмотря на это, он незамедлительно принял вызов от Маъмура Джумаева и готов выйти в клетку уже совсем в ином амплуа.

Артём Тарасов и Михаил «Пограничник» Карацюпа встретились для обсуждения своего возможного поединка. Пограничник уже бился с Корнеем Тарасовым, братом Артёма, и одержал разгромную победу. Артём вступился за своего брата, вызвав «Пограничника» на бой.

https://rutube.sport/video/murad-i-vadim-vadimych-podralis/

Состав участников турнира

Исрапил «Мурад Легенда» Рамазанов Vs. Вадим Вадимыч

Николай «Котлета» Савилов Vs. Реваз «Черный танк» Верулашвили

Мартан Мурадов Vs. Маъмур Джумаев

Сергей Минаков Vs. Адель Зарипов

Аркадий Осипян Vs. Амир Хоконов