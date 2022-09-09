«Нейт вернется с победой». Джулианна Миллер о поединке Диаза и Чимаева

Боец UFC Джулианна Миллер поделилась своим прогнозом на главный бой UFC 279 между Нейтом Диазом и Хамзатом Чимаевым.

«Здравый смысл подсказывает мне, что Хамзат Чимаев сейчас сильнее. Он моложе и ему нужны победы. Если бы бой состоялся лет десять назад, то Диаз бы не заметил этого бойца. Я буду болеть за американского спортсмена. Когда я начинала заниматься ММА, то смотрела его бои и ориентировалась на его стиль. Мне нравится его бескомпромиссная манера ведения боя, я же тоже люблю порубиться. Сейчас Чимаев сильнее него физически. Но мне, как грэпплеру, интересно, что Хамзат может в партере, в борьбе с черным поясом по Бразильскому джиу-джитсу, а это не шутки.

Вы видели его в борьбе с сильными грэпплерами? Лично я — нет. У Диаза есть все шансы его засабмитить. Мне кажется, что он вернется к победам и победит в предстоящем бою».

UFC

Поединок между Нейтом Диазом и Хамзатом Чимаевым пройдет 10 сентября и возглавит турнир UFC 279.

Хамзат Чимаев в последнем поединке одолел Гилберта Бернса единогласным решением судей. В его активе одиннадцать побед и ни одного поражения.

Нейт Диаз в последнем бою уступил Леону Эдвардсу единогласным решением судей. На его счету двадцать три победы и тринадцать поражений.