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Бой Чимаева и Диаза на грани срыва. Дана Уайт в шоке, будет ли бой?

Потасовки, отмена конференции, все это новые реалии UFC. Нейт Диаз и Хамзат Чимаев дают жару.
Бой Чимаева и Диаза на грани срыва. Дана Уайт в шоке, будет ли бой?
09 сентября 2022 23:47
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Изначально конфликт произошел между Хамзатом Чимаевым и бойцом UFC Кевином Холландом, который предложил шведскому бойцу чеченского происхождения сбрить бороду. Разумеется, из сети противостояние переросло в массовую потасовку в которой сошлись более ста человек. Нейт и Ник Диазы тоже подтянулись и поддержали своего соотечественника. Замес вышел весьма серьезный. Все это узнал президент UFC Дана Уайт, который решил отменить запланированную пресс-конференцию с участием обеих сторон. Стоит отметить, что подобная отмена в истории UFC произошла впервые. Уайта можно понять, эти парни продолжат конфронтацию и просто сорвут поединок, бросив тень на UFC. Все-таки это не отечественное поп-ММА, с их постановочными конфликтами, а полноценная разборка.

Сорвется ли бой?

Возможно. Если оба бойца не успокоятся, то могут натворить различных дел. Плюс, они могут схлестнуться в день поединка, не только они, но и их команды. Кстати, после боя опасность не уменьшится. При любом исходе одна сторона будет максимально недовольна. Дану Уайта ждет несколько бессонных ночей и усиление охраны площадки турнира. Вероятность срыва поединка есть, но она минимальная. Нам остается запасаться попкорном и наблюдать. Будем надеяться, что происходящее в октагоне будет еще интереснее.

P. S.

Чимаев еще умудрился провалить взвешивание, что выглядит совсем не профессионально.

источник: «Советский спорт»
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